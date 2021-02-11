«Ночной бухгалтер». Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались

В редакцию «Клерка» пришла совершенно удивительная история, в которую мы сначала не поверили. Налоговики пытаются доначислить налоги из-за ликвидируемого покупателя — «оторваться» на продавце.

Шапито

Пока дело идет только на уровне разговоров с инспектором, но вот вам суть. Фирма-продавец совершала сделки с вполне надежным покупателем (по крайней мере, так было в 2017-18м годах). А в 2020м с покупателем что-то случилось, он слил бизнес и налоговая собирается его ликвидировать. Неожиданно под удар попадает продавец. Почему?

Налоговики считают, что раз бывший покупатель — несуществующий контрагент, значит, сделка по поставке товара была не с ним, а с каким-то третьим лицом, а все деньги поступившие по этой сделке считаются внереализационным доходом, с которого продавец обязан заплатить налоги.

Как говорится, ищите и обрящете. В данном случае это про налоговую. Не можешь содрать налоги с покупателя? Берись за продавца!

Или тут какая-то другая логика?

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