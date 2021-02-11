«Ночной бухгалтер». Продавцу доначисляют налоги из-за ликвидируемого покупателя. С таким цирком вы еще не встречались

В редакцию «Клерка» пришла совершенно удивительная история, в которую мы сначала не поверили. Налоговики пытаются доначислить налоги из-за ликвидируемого покупателя — «оторваться» на продавце.
Шапито
Пока дело идет только на уровне разговоров с инспектором, но вот вам суть. Фирма-продавец совершала сделки с вполне надежным покупателем (по крайней мере, так было в 2017-18м годах). А в 2020м с покупателем что-то случилось, он слил бизнес и налоговая собирается его ликвидировать. Неожиданно под удар попадает продавец. Почему?
Налоговики считают, что раз бывший покупатель — несуществующий контрагент, значит, сделка по поставке товара была не с ним, а с каким-то третьим лицом, а все деньги поступившие по этой сделке считаются внереализационным доходом, с которого продавец обязан заплатить налоги.
Как говорится, ищите и обрящете. В данном случае это про налоговую. Не можешь содрать налоги с покупателя? Берись за продавца!
Или тут какая-то другая логика?
Социальное
Правила оформления досрочной пенсии безработным предпенсионерам собираются упростить — рассказываем, как.
У работника стаж в трудовой один, а в справке из ПФР — другой. Какие данные взять для выплат по больничному?
Еще про налоги
Вычеты по НДФЛ можно будет оформлять без декларации в автоматическом режиме. ФНС готова запустить процесс уже в марте.
Участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и акциза в заявительном порядке: есть детали, которые стоит взять на заметку.
Как всегда, вечерняя подборка крутых бесплатных вебинаров от «Клерка»:
- ФСБУ 25/2018 в бухучете лизинговой компании: что надо знать бухгалтеру
- Как принимать безнал с комиссией ниже 1% — по QR-кодам без терминала
- Бухучет и налогообложение ВЭД: что знать и в чем не ошибиться
- Инструменты для снижения риска блокировки счёта
Выбрать, что вам больше по душе и зарегистрироваться можно прямо сейчас.
Очень много цифр
Статистическое:
- 44 000 бухгалтеров вошли в Единый реестр бухгалтеров в 2021 году
- ТОП-100 компаний с наибольшей суммой дохода 2021
Ваша держит курс на весну редакция