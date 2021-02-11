Вычеты по НДФЛ можно будет оформлять без декларации в автоматическом режиме. ФНС готова запустить процесс уже в марте

ФНС готовится с марта приступить к автоматическому предоставлению гражданам имущественных и инвестиционных вычетов по НДФЛ. Об этом заявил глава службы Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации.

Он напомним, что в Думе находится законопроект, который предусматривает упрощенную процедуру оформления вычетов.

«В третьем чтении рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов. Если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы — уже все полностью оттестировали систему — приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», — цитирует «Российская газета» слова Егорова.

Между тем напомним, что законопроект № 1075007-7 «О внесении изменений в части первую и вторую НК в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ» прошел только первое чтение в Госдуме.

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Второе чтение ожидается 24 февраля. Дата третьего чтения еще не известна. После третьего чтения закон должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент. Только после этого новая система предоставления вычетов заработает.

Впрочем, похвально, что в ФНС уже готовы в внедрению новой системы еще до того, как закон о ней принят. Например, после принятия закона об уменьшении налога по ПСН на вычеты, ФНС уже второй месяц не может принять соответствующий нормативный акт.

Надеемся, что с вычетами по НДФЛ все будет гораздо оперативнее.

Напомним, сейчас для оформления вычетов граждане подают декларацию 3-НДФЛ. Новая процедура позволит обеспечить автоматическое предоставление вычета гражданам через личный кабинет на сайте ФНС.