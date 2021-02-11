Меняют правила оформления досрочной пенсии безработным предпенсионерам

Для безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости, несколько упростят процедуру оформления досрочной пенсии.

На федеральном портале опубликован проект поправок в Правила, в соответствии с которыми органы службы занятости осуществляют выдачу предложений о досрочном назначении пенсии безработным.

Проектом предусмотрено, что ЦЗН выдвигает предложение, получает согласие от будущего пенсионера и направляет в ПФР соответствующий документ.

По существующим сейчас правилам безработный сам идет в ПФР с документом от ЦЗН.

Этот проект связан с будущими поправками в пенсионное законодательство, одна из которых — беззаявительный порядок назначения безработным досрочной пенсии по предложению ЦЗН.

Соответствующий законопроект недавно принят Госдумой в первом чтении.

Напомним, основанием для назначения досрочной пенсии безработным гражданам является предложение ЦЗН при соблюдении следующих условий:

— увольнение в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, ИП;

— отсутствие возможности трудоустройства;

— наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно и количество пенсионных баллов не менее 21 (в 2021 году).