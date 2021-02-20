«Ночной бухгалтер». Власти хотят собирать больше налогов и скоро раскроют, за счет чего

Минфин планирует повысить собираемость налогов, но при этом не собирается увеличивать фискальную нагрузку. И хочет прописать это в Налоговом кодексе. Вопрос: будут жестить на проверках, получается? Да еще и в НК это пропишут? Какой-то бред.

Идейное

Минфин заявил, что готов законопроект с новыми поправками в Налоговый кодекс. Счастье-то какое (или нет), подумали мы.

Вот вам основная идея поправок (устами замминистра финансов):

«В проекте будут меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки».

Чудеса чудесные! Прям так и будет в законе написано?

На самом деле, Налоговый кодекс правят каждый год, но главная проблема в другом. Сейчас список мер, которые предлагают в Минфине, выглядит не худшим образом, но в процессе обсуждения проект поправок порой меняется до неузнаваемости и разрастается до нескольких сотен страниц.

Ждем подвоха в конечной версии?

Про ПФР и пенсии

Новый законопроект в Думе: в лицевом счете ПФР будут отражаться сведения о смене фамилии, чтобы не было двойных СНИЛСов.

А за Минтрудом, как вы уже знаете, закрепят полномочия по утверждению Правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии. Многие поняли эту информацию неправильно, поэтому Минтруду пришлось объясняться.

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