«Ночной бухгалтер». Налоговики ищут в договорах налоговые оговорки. Хотят получить деньги побыстрее и поссорить контрагентов между собой?

Налоговые оговорки способны испортить жизнь любым бизнесменам, и кажется, именно поэтому налоговики рекомендуют включать их в договоры. А сейчас еще и запрашивают информацию об этом.

Из-за чего сыр-бор

Предприниматели стали получать письма от налоговиков, где те просят предоставить информацию, есть ли в договорах с контрагентами налоговая оговорка. Что и настораживает: похоже, включение такого пункта в договоры — уже не совсем рекомендация.

Налоговая оговорка — это пункт в договоре о том, что если у налоговиков возникнут претензии к вашему контрагенту, то налог на прибыль и НДС за этого недобросовестного контрагента платите за него вы. А потом уже взыскиваете эти суммы с того самого контрагента — в судебном порядке, опираясь на эту оговорку.

Но собака зарыта в том, что оговорка идет зеркально через всю цепочку контрагентов. И тот, кто последний в цепочке, «тот и папа» — он уже не сможет ни с кого взыскать. И наконец — вишенка на торте! — компания-поставщик, с которой заказчик будет компенсировать свой ущерб, не может обжаловать налоговую оговорку в суде. Замкнутый круг.

Так что налоговые оговорки, по факту, выгодны только одной стороне этого процесса — самим налоговикам. Потому что процесс взыскания ими денег и пополнения бюджета упрощается и ускоряется в несколько раз.

Выводы, как говорится, делайте сами.

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Ваша первомартовская редакция