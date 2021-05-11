«Ночной бухгалтер». Налоговики раскрыли новые признаки дробления

Бесконечно, как известно, можно смотреть на огонь, воду — и фантазию налоговиков при определении искусственного дробления бизнеса. Подвезли горяченькое.

Старые песни на новый лад

Налоговый эксперт, руководитель «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов поделился очередной «методичкой» налоговиков — руководством, где прописан 31 признак дробления бизнеса.

Из занимательного. В числе подозрительных фактов:

единые корпоративы, соцпакеты, детские лагеря и пр.;

в числе признаков взаимозависимости — проживание в одной квартире.

В комментариях Ивану пишут:

«Интересно что признаков именно 31. В свое время проводили анализ правоприменительной практики и на 2018 год у нас получился как раз 31 признак, хотя в 2019 и более поздних периодах количество признаков уже было больше.»

А он говорит, что коллеги и больше ста признаков выделяют...

Там еще много вкусного, но вывод, по существу, один: будьте внимательны к структуре своего бизнеса.

Много полезного по этой теме, кстати, мы рассказываем в одном из самых популярных курсов Центра обучения «Клерка» по дроблению.

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Про налоги

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