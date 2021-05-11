Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Налоговики раскрыли новые признаки дробления

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Бесконечно, как известно, можно смотреть на огонь, воду — и фантазию налоговиков при определении искусственного дробления бизнеса. Подвезли горяченькое.

Старые песни на новый лад

Налоговый эксперт, руководитель «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов поделился очередной «методичкой» налоговиков — руководством, где прописан 31 признак дробления бизнеса.

Из занимательного. В числе подозрительных фактов:

  • единые корпоративы, соцпакеты, детские лагеря и пр.;
  • в числе признаков взаимозависимости — проживание в одной квартире.

В комментариях Ивану пишут:

«Интересно что признаков именно 31. В свое время проводили анализ правоприменительной практики и на 2018 год у нас получился как раз 31 признак, хотя в 2019 и более поздних периодах количество признаков уже было больше.»

А он говорит, что коллеги и больше ста признаков выделяют...

Там еще много вкусного, но вывод, по существу, один: будьте внимательны к структуре своего бизнеса.

Много полезного по этой теме, кстати, мы рассказываем в одном из самых популярных курсов Центра обучения «Клерка» по дроблению.

На вооружение

Не хотите, чтоб ваш бизнес исключили из реестра МСП? Проверьте среднесписочную численность, в идеале — прямо сегодня-завтра.

Из важного, что вы могли пропустить за майские: изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов.

Must visit!

Приглашаем 20 мая на вебинар «Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать

Центр Финансовых Технологий и эксперты отрасли электронного документооборота в формате интервью расскажут о нюансах внедрения и ведения электронного архива документов бухгалтерии и финансовой службы.

Как настроить работу с документами (бумажными и из ЭДО) для архива? Сколько ресурсов на это нужно?

Задаём вопросы, отвечаем и общаемся с коллегами — это полезно!

Участие бесплатное!

Регистрация открыта!

Про налоги

Вы знали, что санаторные путевки не облагаются НДС? Есть важное «но»: если они правильно оформлены.

Помните, на «Клерке» уже писали про единый налоговый платеж для бизнеса? Так вот, он начнет действовать с 2022 года.

На заметку из судебной практики: мы нашли свежее судебное решение про налоговую оговорку. Почитайте, что там важного.

Ваша спасибо за четырехдневку редакция

📌 Реклама

Онлайн-курс
Налоговые проверки. Тактика защиты
Работающие методы, чтобы налоговые ревизии не довели вас до уголовного дела и субсидиарки
Записаться
7410
12350 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама