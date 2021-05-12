«Ночной бухгалтер». Нужны новые налоги, заявил Мишустин

Глава кабмина сегодня отчитался перед Госдумой о работе Правительства. И наговорил довольно много...мягко скажем, любопытного. Рассказываем, что именно.
Жадничаешь? Плати налоги
В числе прочего премьер резко осудил бизнес, «агрессивно» выводящий прибыль за рубеж. И заявил:
«Та самая жадность, об этом мы сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны, там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди».
Иными словами, речь идет о донастройке налоговых механизмов и введении прогрессивной ставки или дополнительных налогов.
На самом деле, тут ничего особо удивительного: об этом совсем недавно говорил Путин, пообещав, в свою очередь, поддержку бизнесу, который вкладывает дивиденды в развитие.
Отдельно премьер рассказал о самозанятых. Заявил, что он не против, если их статус будет шире прописан в законодательстве, но не в виде профессии.
Важно, что речь идет вовсе не о налоговых нюансах НПД, а об отражении самозанятых в выборном законодательстве.
Практическое
Налоговики напомнили о возможности получить у ФНС квалифицированную электронную подпись с 1 июля этого года. Сделать это смогут все юрлица и ИП с учетом некоторых ограничений: мы разобрались, каких именно.
На «Клерке» недавно писали о загадочном татарстанском эксперименте с выдачей ЭЦП накануне майских праздников.
Еще одно разъяснение от налоговиков касается того, как должен выглядеть чек при оплате бонусами. Сделали для вас мини-инструкцию и приложили практический пример — скорее изучайте.
Надзирать и наказывать
И это не только название труда Мишеля Фуко, а еще и краткое описание проверок бизнеса Роспотребнадзором в связи с нарушениями по маркировке. Самые неприятные и даже абсурдные истории — в статье от нашего обозревателя.
Чего стоит одна только история о том, как инспекторы Роспотребнадзора обнаружили «паленые» Adidas в... фирменном магазине Adidas.
Впрочем, так можно сказать отнюдь не только про Роспотребнадзор. Налоговики и правоохранители вызывают на допросы родственников, даже престарелых: похоже, борьба с обналом и бумажным НДС превращается в настоящую войну.
Еда для мозга
Небольшой «свежачок» от Центра обучения «Клерка».
Уже завтра поговорим о том, как отладить бизнес-процессы в бухгалтерии (и сделать жизнь немного проще), с Ларисой Магафуровой. В 11.00 мск, не пропустите.
А еще мы выпустили замечательный курс про ошибки бухгалтера. Поверьте, не ошибается только тот, кто ничего не делает :) Так что промахи можно исправить — а мы расскажем, как.
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Ваша как же все-таки прекрасно пахнет сирень редакция