«Ночной бухгалтер». Нужны новые налоги, заявил Мишустин

Глава кабмина сегодня отчитался перед Госдумой о работе Правительства. И наговорил довольно много...мягко скажем, любопытного. Рассказываем, что именно.

Жадничаешь? Плати налоги

В числе прочего премьер резко осудил бизнес, «агрессивно» выводящий прибыль за рубеж. И заявил:

«Та самая жадность, об этом мы сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны, там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди».

Иными словами, речь идет о донастройке налоговых механизмов и введении прогрессивной ставки или дополнительных налогов.

На самом деле, тут ничего особо удивительного: об этом совсем недавно говорил Путин, пообещав, в свою очередь, поддержку бизнесу, который вкладывает дивиденды в развитие.

Отдельно премьер рассказал о самозанятых. Заявил, что он не против, если их статус будет шире прописан в законодательстве, но не в виде профессии.

Важно, что речь идет вовсе не о налоговых нюансах НПД, а об отражении самозанятых в выборном законодательстве.

Практическое

Налоговики напомнили о возможности получить у ФНС квалифицированную электронную подпись с 1 июля этого года. Сделать это смогут все юрлица и ИП с учетом некоторых ограничений: мы разобрались, каких именно.

На «Клерке» недавно писали о загадочном татарстанском эксперименте с выдачей ЭЦП накануне майских праздников.

Еще одно разъяснение от налоговиков касается того, как должен выглядеть чек при оплате бонусами. Сделали для вас мини-инструкцию и приложили практический пример — скорее изучайте.

Надзирать и наказывать

И это не только название труда Мишеля Фуко, а еще и краткое описание проверок бизнеса Роспотребнадзором в связи с нарушениями по маркировке. Самые неприятные и даже абсурдные истории — в статье от нашего обозревателя.

Чего стоит одна только история о том, как инспекторы Роспотребнадзора обнаружили «паленые» Adidas в... фирменном магазине Adidas.

Впрочем, так можно сказать отнюдь не только про Роспотребнадзор. Налоговики и правоохранители вызывают на допросы родственников, даже престарелых: похоже, борьба с обналом и бумажным НДС превращается в настоящую войну.

Еда для мозга

Небольшой «свежачок» от Центра обучения «Клерка».

Уже завтра поговорим о том, как отладить бизнес-процессы в бухгалтерии (и сделать жизнь немного проще), с Ларисой Магафуровой. В 11.00 мск, не пропустите.

А еще мы выпустили замечательный курс про ошибки бухгалтера. Поверьте, не ошибается только тот, кто ничего не делает :) Так что промахи можно исправить — а мы расскажем, как.

Ваша как же все-таки прекрасно пахнет сирень редакция