«Ночной бухгалтер». Новые комиссии в налоговых учат бухгалтеров правильно заполнять платежки

Налоговики вызывают бухгалтеров на некую комиссию «по вопросу правильности заполнения платежек», хотя поводов для этого вроде бы нет.

Вызываем на ковер

Даже если вам кажется, что вы отлично заполняете платежные поручения, потому что налоговики не шлют вам претензий — не спешите радоваться. Вполне возможно, что инспекторы уже долгое время исправляют ваши ошибки вручную.

Так произошло с героиней нашей истории: бухгалтер не получала из налоговой никаких требований или уведомлений, а потом внезапно раз — и пришло приглашение:

Бухгалтер растерялась и в конце концов выяснила, что при составлении платежек от обособленного подразделения она ошибочно писала КПП «головы». Инспекторы правили это вручную, поэтому на лицевом счете никаких перекосов не было.

Но тут, видимо, чаша терпения налоговиков переполнилась. И они решили вызвать «на ковер» таким странным образом.

Вывод, в общем-то, довольно простой: не полагайтесь на отсутствие претензий налоговиков как критерий качества, лучше перепроверьте себя несколько раз. Тогда и приглашения на всякие комиссии прилетать не будут.

И помните, что многие ошибки — не смертельны. О том, как исправлять такие ошибки бухгалтера, мы рассказываем в новом курсе Центра обучения «Клерка». На него как раз сейчас скидка 40%.

Интересные заявления

...сделал сегодня глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Например, сказал, что надо притормозить с налоговыми изменениями:

«С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться», — сказал он.

Как думаете, остановятся? (спрашиваем мы между строк)

Налоговая, в свою очередь. просит налогоплательщиков делать заявления — сообщать о «серой» зарплате и неофициальном трудоустройстве. Обещают полную анонимность.

Ак Барс Банк приглашает на бесплатный онлайн-семинар по ВЭД «Предупрежден — значит вооружен. Нарушения валютного законодательства». Мероприятие пройдет 27 мая в 11 часов. На вебинаре планируется обсудить, что является нарушением валютного законодательства, какие нюансы исполнения требований о репатриации валюты, а также какие меры ответственности предусмотрены за нарушения и инструменты управления этим риском. Спикерами выступят эксперты Ак Барс Банка по ВЭД — Наталья Шаламова и Лилия Хамитова. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке

И тебе помогут, и мне помогут (может быть, но это не точно)

Власти сформировали новый перечень мер поддержки бизнеса. Среди них:

обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

капитал начинающим и молодым предпринимателям на открытие бизнеса;

расширение квоты на участие МСП в закупках со стороны госструктур;

помощь при выходе на IPO, а также ряд послаблений в сфере надзора.

Впрочем, официально об этих мерах пока не сообщили и четкого решения по ним еще нет. Не удивимся, если в итоге весь пакет мер сведется к одному-двум небольшим пунктам. Ведь экономика-то в стране восстанавливается «по более радужной траектории, чем прогнозировало Правительство», как считают в Минфине.

Про Израиль и шахматы

Чтобы вечер этого вторника не был для вас слишком скучным, предлагаем почитать, чем налоговая система для малого бизнеса в России отличается от таковой в Израиле. Очень хочется дать спойлер, но мы не будем.

В продолжение разговора о налоговой системе и налоговиках: рассказываем, как выиграть суд с инспекторами, на бесплатном вебинаре уже завтра. Только там надо зарегистрироваться.

И конечно, на ваш вопрос «причем тут шахматы»: публикуем новую Бухкамеру с Ларисой Сулацкой, которая все и объяснит.

Ваша грустно смотрит на график отпусков редакция