«Ночной бухгалтер». Бороться с бедностью будут новыми пособиями

Причины бедности — в низких доходах людей и безработице, и решать проблему надо новыми выплатами, считают власти. И казалось бы, что из этого новость?

Всех поддержим, никого не оставим

Пособия для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации — самый эффективный способ борьбы с бедностью в стране на данный момент, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов. И заявил, что надо поднимать процент «адресности» такой помощи, чтобы она не проходила мимо цели.

Решить вопрос собираются созданием социального казначейства, которое будет заниматься вопросом бедности системно. Тогда социальную поддержку будут оказывать людям не по категориям, как сейчас, а адресно.

Нам тут даже нечего добавить. Кроме известной фразы «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», конечно. Потому что в теории все такие новости выглядят хорошо. А вот на практике...

Про НДФЛ и вычет по НДФЛ

Заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке налоговики частично будут заполнять сами. Вам либо направят его для подтверждения, либо пришлют сообщение о невозможности получения налогового вычета с указанием причин. До появления предзаполненного заявления ничего делать не нужно, объяснила ФНС.

Новость для «ипотечников»: имущественный вычет при покупке квартиры предложили давать сразу при оформлении ипотеки. Сейчас же оформить вычет можно после оформления квартиры в собственность.

Минфин рассказал, что выплата доли в ООО наследнику умершего участника облагается НДФЛ. И пояснил, на что обратить внимание.

Скандальное

Замначальника МИФНС № 7 г. Петербурга Александр Кудаев 28 мая задержан за покушение на мошенничество в особо крупных размерах в своем кабинете. Суть мошенничества — участие в схемах по «обнулению» НДС, о которых много раз писали на «Клерке».

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