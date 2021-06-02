«Ночной бухгалтер». Почему стало опаснее тянуть с предоставлением документов налоговикам

Часто бывает, что компания решает не давать документы в ходе выездной налоговой проверки, а решает предоставить их в суде. Юристы предупреждают: лучше так не делать, потому что суд может расценить эти действия как злоупотребление правом с вашей стороны.

Играть да не заигрываться?

Историей из судебной практики поделился адвокат Вячеслав Василевский. Компания по требованиям документы не предоставила, хотя могла это сделать, а у налоговиков не было возможности проверить данные, указанные в декларациях.

Если совсем коротко, то итог грустный: суд стал на сторону налоговиков и компании отказали в вычетах НДС, а налог на прибыль определили расчетным способом.

Там еще много важных деталей, но главный вывод вам точно стоит взять на заметку. На всякий случай. Лучше предоставить все документы, которые позволяют определить реальность сделки, сразу. Чтобы налоговики поняли, что вы честный игрок. И не выдвигали новых претензий.

О том, как избежать подозрений налоговиков — например, в искусственном дроблении бизнеса, мы рассказываем в курсе Центра обучения «Клерка». На него как раз сейчас скидка.

Про бизнес и помощь бизнесу

Хотят разработать меры поддержки для микро- и малого бизнеса, который сейчас не имеет доступа к финансированию при старте. Желание, конечно, похвальное, но вот что из него выйдет на практике, пока непонятно.

С 1 июня компании и ИП смогут сдавать отчетность по пяти статистическим формам на 5-6 рабочих дней позже: об этом вышел приказ Росстата.

Кстати, о проверках, и не только налоговых. Столичные новости: в Москве появилась платформа «Открытый контроль», которая (теоретически) рассказывает бизнесу, какие проверки могут к нему нагрянуть. Мы протестировали платформу: читайте, что из этого вышло.

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Про ночную работу

А насколько вы «ночной бухгалтер»? Задаем такой странный вопрос на волне занимательной статистики, согласно которой большинство наших читателей не готовы жить на работе, но многие согласны там периодически задерживаться за хорошую зарплату.

Если вы уже устали и на грани, то для вас напоминание от Роструда: отпуска, которые вы не отгуляли в прошлом году, в этом году можно брать в полном объеме.

Ваша что такое отпуск редакция