«Ночной бухгалтер». Налоговики сами будут считать налоги малому бизнесу: Путин согласен

Минфин обещает все упростить, чтоб предприниматели спокойно занимались своими делами. Президент согласен и уже даже поручил кабмину освободить малый бизнес от налоговой отчетности (правда, не весь).

Донастроим, а может быть, и не донастроим

В Минфине заявили, что работают над совершенствованием налогового режима для малого и среднего бизнеса. Основная мысль в том, чтобы свести налоговую отчетность к минимуму, об этом сегодня сказал и Путин:

«Мы уже договорились освободить от налоговой декларации тех предпринимателей, которые применяют упрощённую систему налогообложения и используют контрольно-кассовую технику».

А в перспективе — даже могут понизить налоги, чтобы помочь бизнесу обелиться. Правда, это неточно: замминистра финансов сказал о «возможном фискальном послаблении» в конце года.

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— Безусловно, любое упрощение в вопросах налогового администрирования можно только приветствовать, и такая форма налогового контроля будет налогоплательщику только на руку. Но я сильно сомневаюсь, что налоговая, имеющая доступ, например, к вашей 1С и самостоятельно рассчитывающая налоговую базу, и здесь обойдётся без требований представления документов и различных пояснений. Кроме того, не думаю, что перечисленные меры приведут к «обелению» зарплат. Потому что серые зарплаты — это лишь прямое следствие недостаточности социальных гарантий со стороны государства.

Ну и конечно, какая новость от властей без противоречий. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Алексей Макаров заявил, что налоговая система в России в донастройке не нуждается, потому что это «лучшее, что у нас сейчас настроено».

И действительно.

Опять про любимых

Копилка нелепых, абсурдных и просто сложных историй общения бизнеса с налоговиками пополнилась еще парой случаев.

В первом из них в «Красном уголке бухгалтера» рассказали, что инспекторы отказались учесть в составе налоговых расходов УСН 15% зарплату, выплаченную гендиру-единственному учредителю. И ссылаются на письмо Минфина из седой древности:

Еще теперь налоговики сравнивают количество ККТ и сотрудников по 6-НДФЛ. История довольно любопытная и ее стоит взять на заметку: на самом деле, довольно интересный способ выяывлять схематозников.

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Мир, труд, Новый год

Если вы тоже «жук-невывожук», то самое время поговорить об отдыхе. Сначала о летнем — со своим начальством, а потом о зимнем: про него рассказал Минтруд.

Во-первых, там рассмотрят возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.

А во-вторых, в 2022 году новогодние каникулы будут длиться 10 дней. Всего-то полгода (потерпеть) осталось.

Ну и как я в отпуск уйду даже на неделю, кто за меня первичкой заниматься будет, спросите вы. А мы ответим: есть способ освободиться от нее как минимум на неделю. Читайте, как.

Кстати

Мы много говорим и пишем на «Клерке» (да и вы много раз слышали) про новый ФСБУ 5/2019 «Запасы». Стандарт регулирует учёт материалов, товаров, готовой продукции и незавершённого производства. И да, вам надо его применять (если вы не микропредприятие).

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