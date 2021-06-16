«Ночной бухгалтер». Власти вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для сферы услуг

Коронавирусные ограничения по стране набирают обороты, и чтобы не повторить прошлый год, власти решили ввести обязательную вакцинацию — не для всех. Только для работников сферы услуг.

Кому прививки

Главный санитарный врач Москвы обязал работодателей провести вакцинацию 60% москвичей, работающих в сфере услуг, до 15 июля.

При этом об обязательных прививках для всего населения страны речь не идет, сразу же сообщили в Кремле.

Бизнес на эти меры отреагировал довольно положительно: компании поддержат вакцинацию, если она станет альтернативой коронавирусным ограничениям, которые стали усиливать на фоне ухудшения ситуации.

Организации даже просят вакцинировать сотрудников-иностранцев.

Мы собрали несколько экспертных мнений по поводу происходящего.

Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Пандемия в Москве продолжает развиваться драматически, и никакой сезонной болезнью он не стал, несмотря на предсказания ведущих специалистов в области здравоохранения. Изменение мер борьбы с вирусом необходимо, это уже очевидно всем. Пока, в соответствии с указом мера Москвы, на предпринимательское сообщество ложится лишь только обязанность заполнить документы. Если этим ограничатся власти, и основное бремя проблем вакцинации понесёт департамент здравоохранения, а сам указ не станет репрессивной мерой, то это будет благом, как для населения, так и для экономики. Тем более, если эта мера даст реальный эффект в виде снижения процента заболеваемости и станет альтернативой локдаунам, это следует только приветствовать.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»:

— Для сотрудников сферы услуг отказ от прививки может привести к отстранению от работы и увольнению, в остальных случаях (в том числе, для организаций сфер деятельности, указанных в Постановлениях главных государственных врачей) ни работники, ни работодатели не могут быть привлечены к административной ответственности. На данный момент вакцинация должна осуществляться на добровольной основе, и работодатели не имеют права принудительно заставлять сотрудников делать прививки. Но проводить информационно-разъяснительную работу среди своих работников о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и проведением профилактических прививок — необходимо и очень важно.

Дмитрий Пурим — председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения Партии Роста:

— Несмотря на продвижение важности вакцинации в СМИ, многие считают, что они грамотнее врачей и прививку делать не хотят, имея своё «особое» мнение. Имеют право. Но подвергать риску посетителей и коллег — это не честно. Поэтому, позиция бизнеса относительно популяризации вакцинации и поощрение работников зависит от субъективного мнения руководителя предприятия. И в данном случае решение Правительства Москвы может быть оправдано. Задача властей — максимально упростить процедуру и не нагружать дополнительными затратами.

Общепит стал добросовестнее

...заявила ФНС и привела статистику: более чем в два раза снизилось количество предприятий в сфере общественного питания, отнесенных налоговиками к группе риска при применении ККТ.

Ранее на «Клерке» уже писали, что налоговая решила активно бороться за обеление общепита. Вот и первые итоги.

Проблемы самозанятых

Одна из проблем плательщиков НПД, из-за которой люди предпочитают этому статусу ИП, — это порог по максимальному доходу в 2,4 млн, который они быстро преодолевают. Так считает владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

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