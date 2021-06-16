Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Власти вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для сферы услуг

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Коронавирусные ограничения по стране набирают обороты, и чтобы не повторить прошлый год, власти решили ввести обязательную вакцинацию — не для всех. Только для работников сферы услуг.

Кому прививки

Главный санитарный врач Москвы обязал работодателей провести вакцинацию 60% москвичей, работающих в сфере услуг, до 15 июля.

При этом об обязательных прививках для всего населения страны речь не идет, сразу же сообщили в Кремле.

Бизнес на эти меры отреагировал довольно положительно: компании поддержат вакцинацию, если она станет альтернативой коронавирусным ограничениям, которые стали усиливать на фоне ухудшения ситуации.

Организации даже просят вакцинировать сотрудников-иностранцев.

Мы собрали несколько экспертных мнений по поводу происходящего.

Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Пандемия в Москве продолжает развиваться драматически, и никакой сезонной болезнью он не стал, несмотря на предсказания ведущих специалистов в области здравоохранения. Изменение мер борьбы с вирусом необходимо, это уже очевидно всем. Пока, в соответствии с указом мера Москвы, на предпринимательское сообщество ложится лишь только обязанность заполнить документы. Если этим ограничатся власти, и основное бремя проблем вакцинации понесёт департамент здравоохранения, а сам указ не станет репрессивной мерой, то это будет благом, как для населения, так и для экономики. Тем более, если эта мера даст реальный эффект в виде снижения процента заболеваемости и станет альтернативой локдаунам, это следует только приветствовать.

Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт»:

— Для сотрудников сферы услуг отказ от прививки может привести к отстранению от работы и увольнению, в остальных случаях (в том числе, для организаций сфер деятельности, указанных в Постановлениях главных государственных врачей) ни работники, ни работодатели не могут быть привлечены к административной ответственности.

На данный момент вакцинация должна осуществляться на добровольной основе, и работодатели не имеют права принудительно заставлять сотрудников делать прививки. Но проводить информационно-разъяснительную работу среди своих работников о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и проведением профилактических прививок — необходимо и очень важно.

Дмитрий Пурим — председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения Партии Роста:

— Несмотря на продвижение важности вакцинации в СМИ, многие считают, что они грамотнее врачей и прививку делать не хотят, имея своё «особое» мнение. Имеют право. Но подвергать риску посетителей и коллег — это не честно. Поэтому, позиция бизнеса относительно популяризации вакцинации и поощрение работников зависит от субъективного мнения руководителя предприятия. И в данном случае решение Правительства Москвы может быть оправдано. Задача властей — максимально упростить процедуру и не нагружать дополнительными затратами.

Общепит стал добросовестнее

...заявила ФНС и привела статистику: более чем в два раза снизилось количество предприятий в сфере общественного питания, отнесенных налоговиками к группе риска при применении ККТ.

Ранее на «Клерке» уже писали, что налоговая решила активно бороться за обеление общепита. Вот и первые итоги.

Проблемы самозанятых

Одна из проблем плательщиков НПД, из-за которой люди предпочитают этому статусу ИП, — это порог по максимальному доходу в 2,4 млн, который они быстро преодолевают. Так считает владелица Wildberries Татьяна Бакальчук.

А ваша компания работает с самозанятыми? Или может быть, самозанятый — это вы? В любом случае, вам нужно знать все риски и детали при работе с этой категорией предпринимателей, так что ловите вебинар в помощь уже завтра.

«Клерк» становится круче

Настолько круче, что запустил свой собственный крутой формат видеоновостей :) Скорее бегите смотреть, ссылочка тут.

А еще мы считаем, что предупрежден — значит, вооружен, и поэтому провели большое интервью с экспертом о том, как быть, если в вашей компании проводят обыск. Надеемся, вам никогда не пригодится, но вы все же почитайте.

И традиционная рекомендация онлайн-курса нашего Центра обучения: рассказываем все, что бухгалтеру надо знать про работу с дебиторской задолженностью.

Все самое важное о расчетах с работниками с учетом последних изменений законодательства — на онлайн-семинаре от Аскон 22 июня.

Поможем:

  • правильно исчислять пособия и страховые взносы;
  • без ошибок заполнить и предоставить СЗВ-ТД;
  • грамотно рассчитать средний заработок и норму рабочего времени;
  • подготовиться к проверкам ГИТ по новым правилам;
  • оптимизировать расходы на оплату труда;
  • своевременно сдать отчетность в государственные внебюджетные фонды.

А еще, конечно — повысить свою ценность как специалиста!

Зарегистрироваться

Ваша следит за своим здоровьем редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить