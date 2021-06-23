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«Ночной бухгалтер». Для компаний введут новые штрафы за отмывание

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.

Даешь отмыванию бой

Очередные штрафы обрушатся на компанию за действия физических лиц — представителей, руководителей, бенефициарных владельцев, если те будут замешаны в легализации средств и имущества.

Мало того, к ответственности привлекут и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов России.

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

Привлечение к административной ответственности юридических лиц, используемых в схемах по легализации, вряд ли повысит результативность правоохранителей в борьбе с отмыванием преступных доходов. Действительно, отмывание преступных доходов очень часто совершается с использованием юрлиц, но совершают эти преступления именно физические лица. Так что привлечение к ответственности за отмывание еще и юридических лиц, пусть и к административной, на мой взгляд, будет избыточным.

В свою очередь, наложение штрафов в размере до трехкратной суммы средств или стоимости легализованного имущества может стать существенным источником для финансирования бюджета. Хочется верить, что истинная цель законопроекта не в этом.

Ковидное (опять)

В продолжение страстей: Роструд заявил, что даже если есть медицинские противопоказания для прививки от коронавируса, сотрудника можно отстранять от работы. И правильно, работа как-нибудь сама сделается.

Следующим регионом, который ввел обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников, стал Краснодарский край.

А в Бурятии и вовсе решили, что будет двухнедельный локдаун.

Что там с отчетностью

Об этом беспокоятся бухгалтеры в связи с новыми ЭЦП от ФНС: это очень спорные ситуации, где непонятно, как на них скажется бесплатный сертификат.

Рассказываем, кстати, как при этом все успевать и оптимизировать трудозатраты бухгалтера.

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Упрощенцам

Напоминание от ФНС: на УСН нужно сдавать декларацию по налогу на имущество на жилое помещение, но только если налог в регионе рассчитывается по кадастровой стоимости.

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Ваша умирает от жары редакция

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