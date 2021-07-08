«Ночной бухгалтер». Налоговики не принимают у бухгалтеров отчетность, потому что у них сбой в программе. Система прослеживаемости все-таки заработала

Пошел уже второй месяц лета, но бухгалтерам, похоже, отпуск пока не светит: у налоговиков массовый сбой в программах и отчетность они принять не могут. А еще только все успели выдохнуть, как система прослеживаемости товаров все-таки заработала: власти опубликовали для нее перечень товаров.

Сюрприз

О том, что в жаркий сезон отчетности у налоговой появились проблемы с программным обеспечением и добиться внятного ответа от инспекторов невозможно, наши читатели сообщают уже не первый день. Но починить все обещали к 7 июля — срок прошел, а «воз и ныне там».

И не то чтобы кого-то уж очень удивляли технические сбои у налоговиков, но дело-то не только в отчетности. Бухгалтеры говорят, проблемы начались еще с конца июня. Делаем ставки, когда же все-таки все починят?

А вот история с прослеживаемостью товаров и в самом деле свалилась как снег на голову. Долгое время людей готовили к 1 июля, пугали страшной и непонятной из-за отсутствия четких документов новой системой, но к 1 июля ничего не было готово. Теперь вот внезапно перечень подлежащих прослеживаемости товаров все-таки появился.

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Про бизнес

Столичный бизнес-омбудсмен выступила с предложением: размер штрафов привязывать к размеру бизнеса. Логика, конечно, есть, только вот будут ли такое осуществлять на практике?

Для малого бизнеса увеличат объем льготного кредитования и повысят его доступность. Правда, не сейчас, а к ноябрю 2021 года.

Сотрудничество с самозанятыми становится все популярнее во многих компаниях, а вот риски такого сотрудничества изучают не все. Рассказываем, на какие проблемы можно нарваться и как этого избежать.

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Труд, жара и мало денег

Занимательная статистика: большинству людей на работе не нравится маленькая зарплата. Есть, конечно, и другие факторы, но этот лидирующий. Что это вы, за идею и для души поработать не хотите?

Впрочем, сейчас появился и другой фактор, который многих не устраивает — обязательная вакцинация (подробнее про нее — в записи нашего вебинара от эксперта).

Как у вас, кстати, с нагрузкой, если вы на удаленке? Многие отмечают увеличение обязанностей в таком режиме работы.

Ваша очень жаркая и сонная редакция