Можно ли вернуть излишне выплаченную премию и не платить ее за отказ от прививки?

С нематериальными поощрениями сотрудников все достаточно просто. Путевки, сертификаты, оплата обедов и т.д. — такие льготы в компании либо есть, либо нет. А вот премии в натуральном виде часто становятся предметом споров и манипуляций. Например, что делать, если по ошибке сотруднику переплатили бонус. С другой стороны, работодатели нередко норовят лишить премии за какую-то «провинность» — как мера взыскания. Законно ли это?

Приведу пример одного из наших клиентов. Компания платит бонусы сотрудникам один раз в год. Но одному из сотрудников по его просьбе, которая была одобрена руководством, годовой бонус поделили на части и платили каждый квартал. В ноябре в организации пришел новый бухгалтер, не увидел технически в базе данных этого нюанса — в итоге работнику в конце года выплатили всю премию в полном объеме (т.е. за весь год). Ошибку заметили, обратились к сотруднику, но он не готов возвращать переплату. Компания оказалась в тупике. Что делать?

Увы, ошибка может дорого обойтись. Законных способов удержать повторную выплату фактически нет. Из зарплаты ее удержать нельзя, причин в ТК РФ для этого лишь несколько:

возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет зарплаты;

погашение неизрасходованного и невозвращенного аванса в связи с командировкой;

возврат сумм, излишне выплаченных из-за счетных ошибок;

за неотработанные дни отпуска при увольнении.

Список можно считать исчерпывающим. Причем счетной ошибкой признается именно арифметическое действие. Двойное начисление /переплата к такой ошибке не относится. И, между прочим, этот вывод подтверждают и суды.

Например, Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 18.02.2016 по делу № 33-2188/2016, Апелляционное определение Свердловского областного суда от 16.02.2018 по делу № 33-3337/2018.

При этом удержать деньги можно не позже одного месяца с обнаружения переплаты. Если бонус предусмотрен внутренними документами, а ежеквартальные выплаты считать «излишком», который выплатили ранее, то по ним логично истек срок для удержания.

Вернуть деньги через суд проблематично. Суды опираются на ст. 137 ТК РФ — список оснований я указала выше. Вернуть деньги в гражданском порядке (неосновательное обогащение) тоже не получится. Зарплата, пенсии, пособие и другие похожие выплаты не подлежат возврату, если нет недобросовестных действий со стороны человека. А ведь деньги он получил законно и умысла не имел. И если удержать переплату из зарплаты, это грозит санкциями.

С учетом ст.5.27 КоАП РФ компанию оштрафуют на 50 тыс. рублей, плюс проценты по ключевой ставке ЦБ РФ в соответствии со ст. 236 ТК РФ. И, конечно, надо будет вернуть сотруднику то, что удержали.

Альтернатива — провести служебное расследование и установить виновника переплаты. Исходя из ст. 238 ТК РФ, работник должен возместить компании причиненный ей прямой действительный ущерб, и переплата сюда подходит.

То есть виновник может финансово отвечать, но лишь в пределах своего месячного заработка. Если он не подписывает соглашение об удержании, с него можно взыскать средства в одностороннем порядке — не более 20% от каждой месячной выплаты. А вот с самим сотрудником, который получил переплату, остается только договариваться.

В этой связи напомним и о другой теме. Лишить сотрудника премии за отказ от вакцинации тоже рискованно. Просто проверьте Положение о выплатах или премировании. Вряд ли там сказано, что премия выплачивается на основании прививок. Значит, работник имеет полное право обратиться в суд.

Нельзя исключать и того, что ГИТ при внеплановой проверке решит, что компания нарушила ТК РФ, а значит, еще 50 тыс. рублей штрафа. И вообще, наказывать за отказ от прививок — пока весьма рискованно. Потому что ТК РФ не говорит о взысканиях за подобное действие, а отказ — не относится к должностным обязанностям сотрудника.