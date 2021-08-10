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«Ночной бухгалтер». Мошенники сливают информацию о выездных проверках компаний

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Компаниям приходят письма, в которых некие другие компании обещают рассказать подробности о планах налоговиков в отношении них. Что самое странное — «без финансовых затрат».

Про сливы (и канализация тут не причем)

Похоже, информацию о выездных налоговых проверках кто-то сливает. Потому что некие странные организации предлагают бизнесу прямо-таки предсказание будущего — информацию о выездных проверках из налоговой.

Вот пример одного из подобных писем:

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Но вопрос: откуда у таких организаций эти данные? Если это ложь, то полбеды — мошенникам можно просто не отвечать. Но если информация действительно откуда-то утекла, то как и почему?

Вопросов, как вы понимаете, в разы больше, чем ответов.

Что делать, если все пошло не так и вас вызывают на допрос в налоговую? Разберемся на бесплатном вебинаре 2 сентября.

Ни в какие ворота

Похоже, налоговики перестали учитывать срок давности по пеням и штрафам, потому что люди пишут о списании долгов за бог знает какие времена. В одном из случаев, например, списали штраф по НДС 15-летней давности.

Власти собрались расширять обязательную маркировку — хотят включать в нее все больше товаров. Тут еще с существующими не разобрались, так-то.

11 августа пройдет бизнес-завтрак «Как теперь должны отчитываться крупные налогоплательщики — физические лица»

На завтраке мы рассмотрим, какие изменения со стороны ФНС по отношению к физическим лицам (ФЛ) происходят в последнее время.

Также критерии признания ФЛ крупным налогоплательщиком и новые кейсы из практики.

Бизнес-завтрак будет проходить в очном формате, но также будет возможность подключиться по Zoom.

Время с 10:00 до 12:30 (МСК).

Участие свободное, обязательна регистрация

Брать или не брать?

Каким должен быть заместитель главного бухгалтера? Клерки в «Красном уголке бухгалтера» предположили, что личные отношения с главбухом очень важны и что при выборе важно ориентироваться не только на профессиональные качества.

А вы что скажете, коллеги?

Много нового крутого от «Клерка»

Во-первых, конечно, мы не можем не сказать, что наш сервис «Консультации» набирает обороты: оценить вы можете сами и прямо сейчас, наши эксперты готовы ответить :)

Во-вторых, мы снова развиваем наш Инстаграм и уже залили туда новый выпуск нескучных бухгалтерских новостей за первую неделю августа: скорее бегите смотреть!

Ваша становится еще круче, хотя куда еще редакция

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