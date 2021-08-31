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Бухтуб № 2. Хайповые бухгалтерские новости, которые всех раздражают

Для рубрики Обзоры для бухгалтера
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«Клерк» продолжает хайповать, искать новые форматы, собирать комментарии «А вот раньше вы себе такого не позволяли». А что, тоже хотим стать крутыми ютуберами. Теперь будем делать новости не в формате надоевших бухгалтерских журналов (их еще кто-то выписывает?). А вот так (кстати, за первый выпуск нас пытались зашеймить):

В видео мы пообещали оставить ссылки на два наших новых проекта. Ловите:

  • «Консультации» — это когда вы можете задавать любое количество вопросов нашим экспертам, и они ответят в течение дня;
  • «Разборы» — это закрытый онлайн-журнал, где пилим статьи-инструкции про изменения в законах, важные письма ФНС и судебку. Чтобы вам не надо было мучительно самим разбираться в новинках.

Для тех, кто, о Боже, хочет почитать текстовую версию, ловите:

Отчетность позади? Как бы не так!

Помните, как пару лет назад налоговики переезжали на новое ПО и был постоянный сбой? Похоже, так и не починили.

Бухгалтеры жалуются, что им не приходят уведомления о принятии отчетов.

Опять кто-то что-то нажал и оно исчезло?

Впрочем, если бы только это. От налоговиков в программе прилетают требования со сроком ответа один день.

А чего не один час? Не мелочились бы уже что ли.

Самозанятым тоже досталось. ФНС начала снимать их с учета задним числом и аннулировать чеки. То есть говорит об этом людям много времени спустя.

А знаете, почему?

Барабанная дробь! Потому что в законе срок уведомления никак не прописан. Сюрприиз!

Предприниматели, впрочем, и сами иногда хороши. Один вот напрямую заявил налоговикам, что собирается продолжать работать без регистрации.

И что плевать хотел на законы.

Бесшабашно странный, в общем, парень.

Но ладно бы просто работать без регистрации — некоторые горе-бизнесмены на людях наживаются.

Про пирамиду Финико слышали? Одного из ее основателей доставили в суд.

Очередной аттракцион невиданной щедрости: антиковидные ограничения продолжаются, и власти решили попытаться хоть как-то спасти ситуацию. Раздадут безвозмездные гранты предпринимателям в регионах, где с 1 августа ввели антиковидные меры.

Получат помощь, конечно, не все. Ну и правильно — слишком жирно же!

Кстати, о жире (точнее, о борьбе с ним). С 1 августа заработал социальный налоговый вычет на спорт. Правда, есть одна маааленькая деталь. Получать его можно будет только за фактически произведенные расходы с 1 января следующего года.

То есть он как бы уже работает, но он как бы и бесполезен ближайшие полгода. Главное, что ввели.

Ну а на волне нынешних ограничений заниматься спортом и вовсе лучше самому и на свежем воздухе.

Гоу бегать в парках и на стадионах, коллеги?

И давайте скорее жгите наши сердца комментами. Ведущий Артемий, оператор Влад, сценарист Валя, редактор Марина очень ждут ваших советов.

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