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«Ночной бухгалтер». Налоговики начислили компании 5 млн штрафа за документы, которые им якобы не предоставили

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Если к вам нагрянула выездная налоговая проверка и вы дали налоговикам требуемые доступы, то оштрафовать вас за непредоставленные документы они не могут. Так сказал Верховный суд.

Астанавитесь

Ситуация: в компании проходила ВНП, инспекторам дали доступы к первичке и НДС, но они все равно выписали компании штраф почти в 5 млн за целую кучу якобы непредоставленных документов.

Дело дошло до суда, и там бизнес поддержали, а действия налоговиков со штрафом (по статье 126 НК, кстати) признали незаконными.

— Штраф 5 млн рублей за непредоставленные в ходе ВНП документы — далеко не рекорд, — комментирует Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», эксперт по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса. — В Постановлении 9 ААС от 16.07.2020 по делу № А40-225122/2019 суд отменил штраф в размере 56 млн рублей за непредоставление 1 млн документов, в том числе с учетом того, что налогоплательщик обеспечил доступ налоговикам к оригиналам всех документов. Считать определение ВС от 21.06.2021 № 308-ЭС21-8996 прецедентным не стоит: очевидно, что судом каждый раз будут исследоваться все обстоятельства спора, в том числе само наличие у налогоплательщика истребуемых документов (определение ВС РФ от 14.04.2020 N 304-ЭС20-4710 по делу N А27-1951/2019).

Соблюдать НК? Не, не слышали. Мы бы и хотели сказать, что налоговики творят произвол, но что, первый раз что ли?

Кстати, если у вас возникают вопросы к налоговикам, как вы до них дозваниваетесь? Клерки сегодня активно обсуждали этот вопрос.

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет наш директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

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Про НДФЛ замолвите слово

Как считаетется срок владения недвижимостью для целей НДФЛ? Оказывается, не всегда с даты госрегистрации. Если право собственности доказывалось в суде, то срок будет считаться с даты вступления в силу решения этого суда.

Минфин рассказал, что со стипендии студенты не должны уплачивать НДФЛ. Там же такииие суммы огромные — как это с них налог не нужен?

Стоимость компенсации путевки работникам не облагается НДФЛ. Но речь только про санаторно-курортные путевки, не туристические.

Экспертное

Топовые знатоки своего дела отвечают на вопросы редакции «Клерка»: сегодня мы поинтересовались у них, где взять носитель для бесплатной ЭЦП от налоговиков.

А еще выяснили, почему на требования налоговиков надо жаловаться.

Но в нашей редакции есть и своя команда экспертов, которая прямо сейчас готова отвечать на ваши вопросы: скорее открывайте «Клерк.Консультации»!

И конечно, не забывайте про наши бесплатные вебинары: уже совсем скоро, 20 августа, обсудим нюансы применения бухгалтером ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Ваша бодрая редакция

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