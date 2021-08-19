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«Ночной бухгалтер». Банкам нужны справки о прописанных в квартире, но никто не знает, где их брать

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Пойди туда не знаю куда: в банках просят справки о прописанных в квартире, а в МВД не знают, где такие справки выдают. Впрочем, и не только в МВД не знают.

Квест

Именно в него очень скоро, похоже, превратится поход в банк для людей, потому что с каждым днем справок становится все больше, а понимания, как их собрать — все меньше. В этот раз речь о справке для собственника о том, кто прописан в его квартире.

Такая справка нужна, например, при оформлении ипотеки.

В чем загвоздка? В том, что неясно, кто именно выдает такую справку. МВД? Но там в этом отказывают, говорят, «не наша обязанность». В управляющих компаниях? Там отправляют в МВД. Замкнутый круг, получается?

Пока эпопея остановилась на том, что Центробанк отправил запрос по этому поводу в Минэкономразвития.

Короче пойди туда, не знаю куда, получается.

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Так вот, если доходы по каждой из этих баз не превышают 5 млн, а вот в совокупности уже дают такую сумму, то уплатить налог придется по каждой базе в отдельности. А потом налоговики все посчитают целиком и пришлют уведомление о то, сколько надо доплатить. Сюприииз!

О других налоговых новшествах последнего времени на «Клерке» уже совсем скоро состоится бесплатный вебинар: не пропустите.

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Еще больше про ЭЦП расскажет эксперт на вебинаре 16 сентября. И конечно, не забывайте про «Клерк.Премиум»: это замечательный помощник для бухгалтера, который всегда под рукой.

Ваша очень сонная редакция

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