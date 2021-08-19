«Ночной бухгалтер». Банкам нужны справки о прописанных в квартире, но никто не знает, где их брать

Пойди туда не знаю куда: в банках просят справки о прописанных в квартире, а в МВД не знают, где такие справки выдают. Впрочем, и не только в МВД не знают.
Квест
Именно в него очень скоро, похоже, превратится поход в банк для людей, потому что с каждым днем справок становится все больше, а понимания, как их собрать — все меньше. В этот раз речь о справке для собственника о том, кто прописан в его квартире.
Такая справка нужна, например, при оформлении ипотеки.
В чем загвоздка? В том, что неясно, кто именно выдает такую справку. МВД? Но там в этом отказывают, говорят, «не наша обязанность». В управляющих компаниях? Там отправляют в МВД. Замкнутый круг, получается?
Пока эпопея остановилась на том, что Центробанк отправил запрос по этому поводу в Минэкономразвития.
Короче пойди туда, не знаю куда, получается.
Про трудовые книжки
С 1 января 2023 года вводят новую форму бумажных трудовых. Теперь уже окончательно (об этом на «Клерке» много раз писали, освежите в памяти полезную статью).
О бухгалтерском учёте легко, иронично, под винишко…
Расскажем, как не налогооблажаться.
Раскроем секреты 1С.
Чего-то там ещё наверное…
Телеграм-канал: БУХАЧ
Про НДФЛ и 15%
Вы, конечно, помните, что НДФЛ по ставке 15 % считается отдельно по зарплате и отдельно по дивидендам, верно?
Так вот, если доходы по каждой из этих баз не превышают 5 млн, а вот в совокупности уже дают такую сумму, то уплатить налог придется по каждой базе в отдельности. А потом налоговики все посчитают целиком и пришлют уведомление о то, сколько надо доплатить. Сюприииз!
О других налоговых новшествах последнего времени на «Клерке» уже совсем скоро состоится бесплатный вебинар: не пропустите.
Что обсуждают клерки
За советами коллег обратился один из клерков, чтобы понять, как сдать отчетность по НДС, если директор и единственный участник умер, а ЭЦП заблокирована.
Еще больше про ЭЦП расскажет эксперт на вебинаре 16 сентября. И конечно, не забывайте про «Клерк.Премиум»: это замечательный помощник для бухгалтера, который всегда под рукой.
Ваша очень сонная редакция