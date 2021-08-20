Вести с полей цифровизации: статистическую отчетность соберут на единой платформе, которую свяжут с Госуслугами.
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Возможно (если все заработает правильно), очень скоро бухгалтерам станет легче сдавать статотчетность, потому что Росстат готовится запустить цифровую платформу для этого.
Новая платформа будет включать в себя разные статистические системы — в частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, хранилище статданных и так далее.
Сдавать отчетность будет удобнее еще и потому, что платформу законнектят с Госуслугами. Процесс работы с ней начнется в 2022 году.
Как думаете, коллеги, хаоса станет меньше?
И еще про технологии
Налоговики напомнили: если вы уже отправили отчетность через ТКС, то бумажный дубликат отправлять не надо. Аргумент «на всякий случай» не работает, бумагу не примут.
С этого года жалобы на решения ФНС могут рассматриваться по видео-конференц-связи. ФНС опубликовала перечень инспекций, где это можно сделать: берите на заметку.
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Больше 104 млн рублей в бюджете числятся как невыясненные платежи, сообщили налоговики. На ум напрашиваются смутные подозрения...но нет, чаще всего в таких ситуациях виноваты сами налогоплательщики, которые неправильно заполняют платежки.
Обратите на это внимание и не допускайте распространенных ошибок.
Ой
Интересная история приключилась с «Модульбанком». Там наняли маркетологов, которые создали вот такую шикарную рекламу:
Даже не знаем, как прокомментировать.
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