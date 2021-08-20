Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Ночной бухгалтер». Сдавать статотчетность станет удобнее

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Вести с полей цифровизации: статистическую отчетность соберут на единой платформе, которую свяжут с Госуслугами.

Кнопочку нажми и все

Возможно (если все заработает правильно), очень скоро бухгалтерам станет легче сдавать статотчетность, потому что Росстат готовится запустить цифровую платформу для этого.

Новая платформа будет включать в себя разные статистические системы — в частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, хранилище статданных и так далее.

Сдавать отчетность будет удобнее еще и потому, что платформу законнектят с Госуслугами. Процесс работы с ней начнется в 2022 году.

Как думаете, коллеги, хаоса станет меньше?

И еще про технологии

Налоговики напомнили: если вы уже отправили отчетность через ТКС, то бумажный дубликат отправлять не надо. Аргумент «на всякий случай» не работает, бумагу не примут.

С этого года жалобы на решения ФНС могут рассматриваться по видео-конференц-связи. ФНС опубликовала перечень инспекций, где это можно сделать: берите на заметку.

Еще больше последних (и важных) налоговых новостей — в нашем бесплатном вебинаре 27 августа. Не забудьте зарегистрироваться.

Анонимные пожертвования?

Больше 104 млн рублей в бюджете числятся как невыясненные платежи, сообщили налоговики. На ум напрашиваются смутные подозрения...но нет, чаще всего в таких ситуациях виноваты сами налогоплательщики, которые неправильно заполняют платежки.

Обратите на это внимание и не допускайте распространенных ошибок.

Ой

Интересная история приключилась с «Модульбанком». Там наняли маркетологов, которые создали вот такую шикарную рекламу:

1

Даже не знаем, как прокомментировать.

О правилах работы с наличными и 115-ФЗ на «Клерке», кстати, есть классная запись вебинара. Забрать можно прямо сейчас.

Босс срочно требует от вас переквалифицироваться из кадровика в рекрутера и нанять лучших программистов для большого проекта?

Не волнуйтесь, выход есть! В курсе «IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя Laba всему научит эксперт!

Наш преподаватель — практик с 13-летним опытом в IT-рекрутменте, который расскажет:

  • все про IT для рекрутера;
  • все про каналы поиска;
  • а еще про то, что радиционные каналы поиска в IT срабатывают редко.

Мы научим находить разработчиков в Telegram, LinkedIn и на специализированных ресурсах (GitHUb, Stackoverflow, Amazing Hiring).

Курс стартует 26 августа.

Зарегистрироваться

Ваша немного меланхоличная редакция

Подборка полезных мероприятий

Разместить