Вести с полей цифровизации: статистическую отчетность соберут на единой платформе, которую свяжут с Госуслугами.

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Возможно (если все заработает правильно), очень скоро бухгалтерам станет легче сдавать статотчетность, потому что Росстат готовится запустить цифровую платформу для этого.

Новая платформа будет включать в себя разные статистические системы — в частности, реестр форм статистического наблюдения и статистических показателей, хранилище статданных и так далее.

Сдавать отчетность будет удобнее еще и потому, что платформу законнектят с Госуслугами. Процесс работы с ней начнется в 2022 году.

Как думаете, коллеги, хаоса станет меньше?

И еще про технологии

Налоговики напомнили: если вы уже отправили отчетность через ТКС, то бумажный дубликат отправлять не надо. Аргумент «на всякий случай» не работает, бумагу не примут.

С этого года жалобы на решения ФНС могут рассматриваться по видео-конференц-связи. ФНС опубликовала перечень инспекций, где это можно сделать: берите на заметку.

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Больше 104 млн рублей в бюджете числятся как невыясненные платежи, сообщили налоговики. На ум напрашиваются смутные подозрения...но нет, чаще всего в таких ситуациях виноваты сами налогоплательщики, которые неправильно заполняют платежки.

Обратите на это внимание и не допускайте распространенных ошибок.

Ой

Интересная история приключилась с «Модульбанком». Там наняли маркетологов, которые создали вот такую шикарную рекламу:

Даже не знаем, как прокомментировать.

О правилах работы с наличными и 115-ФЗ на «Клерке», кстати, есть классная запись вебинара. Забрать можно прямо сейчас.

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Ваша немного меланхоличная редакция