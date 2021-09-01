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«Ночной бухгалтер». Добро пожаловать в капкан: налоговики используют налоговую оговорку как повод доначислить

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Сначала оговорку прямо-таки заставляют включать в договоры, а потом ее умело используют. Мало того, в ФНС уверены, что это способствует обелению бизнеса.

Возьмите конфетку, вам говорят

Про налоговую оговорку и ее опасность на «Клерке» писали тысячу раз — но увы, тема не перестает быть актуальной. Сначала стало известно, что включать оговорку в договоры инспекторы настоятельно советуют крупному бизнесу в сфере клининга. А теперь юристы поделились и вовсе вопиющей историей.

Компания — крупный налогоплательщик — получила доначисления НДС от налоговиков по итогам проверки. Но самое возмутительное не это. В решении по проверке инспекторы заявили: наличие налоговой оговорки в договоре с контрагентом доказывает знание налогоплательщика о том, что контрагент сомнительный.

То есть «на тебе, мальчик, конфетку, положи в карман, а потом мы скажем, что ты ее у нас украл». Так, получается?

Вот отрывок из самого резонансного решения:

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Но мало того, на этом налоговики не останавливаются. Оговорку считают хорошим способом обеления рынка.

— В законе нет нормы о том, что включение налоговой оговорки должно быть обязательным, оно носит только рекомендательный характер, — поясняет Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите. — Насчет обеления давайте представим ситуацию. Вот я включил такую оговорку, а контрагент не оплатил должный НДС. Дальше налоговая в рамках проверки выносит решение доначислить и взыскать с контрагента. А платить приходится мне. В чем тогда смысл этого «обеления рынка»? Получается, что налоговики, навязывая такую оговорку, просто переложили ответственность на меня.

Светлые идеи в светлых головах

С 2022 года в налогах будет много изменений. Среди них — беззаявительный порядок предоставления льгот, три алгоритма налогового контроля и многое другое. Рассказали основное тут.

А бизнес-омбудсмен Борис Титов нарисовал свою идеальную картину налоговой системы: она, мол, должна быть умной. (У нас много чего умного должно быть, конечно).

23 сентября в Санкт-Петербурге состоится семинар «Построение белых безналоговых схем и передовая практика защиты активов».

Это практический семинар от НАСБ, который проведет директор, эксперт по налоговой безопасности, к.э.н. Сергей Ярославцев. Приглашаем вас на семинар, где мы обсудим:

  • что пришло на смену старым схемам ухода от налогов;
  • как всё обелить и при этом платить минимум налогов;
  • как предупредить налоговые риски с точки зрения юриста;
  • алгоритм действий защиты при ВНП и до проверки;
  • как сделать активы недоступными для взыскания;
  • и многое другое.

Будет много полезной информации и передовых методов. Опыт применения этих подходов создаёт, в среднем, налоговую нагрузку 2,5% к общему обороту, при полном обелении всей деятельности. А также сохранит вам заработанное.

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Ликбез

Рассказываем, как оформлять иностранных работников в записи вебинара, а о других нюансах кадрового учета — в курсе Центра обучения «Клерка». Записывайтесь прямо сейчас.

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