«Ночной бухгалтер». Добро пожаловать в капкан: налоговики используют налоговую оговорку как повод доначислить

Сначала оговорку прямо-таки заставляют включать в договоры, а потом ее умело используют. Мало того, в ФНС уверены, что это способствует обелению бизнеса.

Возьмите конфетку, вам говорят

Про налоговую оговорку и ее опасность на «Клерке» писали тысячу раз — но увы, тема не перестает быть актуальной. Сначала стало известно, что включать оговорку в договоры инспекторы настоятельно советуют крупному бизнесу в сфере клининга. А теперь юристы поделились и вовсе вопиющей историей.

Компания — крупный налогоплательщик — получила доначисления НДС от налоговиков по итогам проверки. Но самое возмутительное не это. В решении по проверке инспекторы заявили: наличие налоговой оговорки в договоре с контрагентом доказывает знание налогоплательщика о том, что контрагент сомнительный.

То есть «на тебе, мальчик, конфетку, положи в карман, а потом мы скажем, что ты ее у нас украл». Так, получается?

Вот отрывок из самого резонансного решения:

Но мало того, на этом налоговики не останавливаются. Оговорку считают хорошим способом обеления рынка.

— В законе нет нормы о том, что включение налоговой оговорки должно быть обязательным, оно носит только рекомендательный характер, — поясняет Александр Цыбырны, адвокат, специалист по уголовно-правовой защите. — Насчет обеления давайте представим ситуацию. Вот я включил такую оговорку, а контрагент не оплатил должный НДС. Дальше налоговая в рамках проверки выносит решение доначислить и взыскать с контрагента. А платить приходится мне. В чем тогда смысл этого «обеления рынка»? Получается, что налоговики, навязывая такую оговорку, просто переложили ответственность на меня.

Светлые идеи в светлых головах

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А бизнес-омбудсмен Борис Титов нарисовал свою идеальную картину налоговой системы: она, мол, должна быть умной. (У нас много чего умного должно быть, конечно).

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Ликбез

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