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«Ночной бухгалтер». От бухгалтеров требуют идеального документооборота и немного психологии

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Ты ж бухгалтер, значит, доки точно выбьешь: так, получается, думает бизнес? Иначе и не объяснишь, что требования выдвигают едва ли не как к финансовым директорам.

Мы вам перезвоним?

Бухгалтер на собеседовании не смог ответить на вопрос о том, как наладить документооборот, так, как этого ждали в компании. Теперь в кандидатуре сомневаются и не хотят брать на работу. Среди клерков разгорелась яростная дискуссия.

Наши читатели убеждены, что к выбору бухгалтера надо, конечно, подходить тщательно, но палку не перегибать. И требования, как к финансовому директору, выдвигать не нужно. Потому что выбить закрывающие документы — это, конечно, задача бухгалтера, но без помощи сверху в тяжелых случаях не обойтись:

«Вот за это я вас, фиников, не люблю. Даже больше сказать — терпеть ненавижу. Кидаете буха на амбразуру, как разменную монету. А вы там зачем, простите? Вот вы и спускайте сверху директивы всем звёздам. И кусайте их. А бухгалтер тихо-мирно в виде исполнителя все сделает».

Почитайте всю дискуссию: там много интересного. Мы же задались больным вопросом: а как в реальности решать проблему с закрывающими доками?

— Могу привести пример из практики нашей бухгалтерской фирмы, — рассказала Эмилия Гуторова, руководитель компании «Ваш бухгалтер», профессиональный бухгалтер. — При заключении договора мы составляем и утверждаем с руководителем график документооборота: кто, какой документ и в какие сроки представляет нам. Исполнители заказчика бывают разные. Кто-то ответственно вовремя присылает данные, а кто-то задвигает на потом. Тогда налаживаем личный контакт: к кому-то подбираем ключики, где-то проявляем настойчивость. Если не удается найти общий язык, то доносим оперативно это до руководителя, с расчетом стоимости возможных потерь для бизнеса в рублях и совместно ищем выход.

В общем, итог почти тот же, что и у спора клерков в «Красном уголке бухгалтера»: хороший бухгалтер должен быть немного психологом. Этого требуют даже не столько работодатели, сколько сам характер работы.

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А еще становится все меньше охотников работать за зарплаты в конверте. Superjob узнал, что таких сейчас примерно 38%.

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Кстати, по этой теме у нас есть классный онлайн-курс: тут можно узнать подробности.

Ваша немного сонная редакция

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