«Ночной бухгалтер». Продавцы бумажного НДС приходят к компаниям как кредиторы

Проблемы из-за бумажного НДС могут быть даже во время банкротства: такие компании стали включать в реестр требований кредиторов.

Опять танцы на граблях

Уж сколько раз твердили миру, что бумажный НДС — плохой способ оптимизации налогов, но компании одна за другой продолжают испытывать все его «прелести». Тем более что рекламу такой вот «оптимизации» можно встретить чуть ли не на каждом углу.

А между тем, в числе рисков — не только проблемы с налоговиками и правоохранителями, но и...с кредиторами при банкротстве.

Так может случиться, если такой вот продавец потребует включить его в реестр требований кредиторов. Звучит дико, но его включат. Можете приводить хоть миллион доводов, что сделка была фиктивная — не поможет.

Ситуацию комментирует Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Facebook и Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения», предприниматель:

— Сценарий не совсем типичный, но проблема давно всем известная. Сделки с «левыми» юрлицами всегда были одним из самых разрушительных направлений атаки на бизнес, хоть со стороны рейдеров, хоть со стороны налоговой. В случае рейдерства чаще встречается сценарий когда наоборот внезапно банкротится ваш контрагент, и даже если вам удается доказать, что сделка была закрыта каким-либо зачетом, в банкротной процедуре это не имеет значения. Вас все равно потребуют все вернуть в конкурсную массу и вежливо пригласят в очередь кредиторов, где-то чуть дальше чем в самый конец. Проблема с этими контрагентами в том, что ими управляют люди из «сумрака», сегодня одни, завтра другие. И даже если они те же самые, никаких правовых способов воздействия на них нет. Сами сделки «рисованные», что позволяет их легко перерисовать так, как надо нападающему. Для суда обе версии будут одинаковы фиктивны, но оппонент обычно бывает просто лучше готов к спору, потому что вы этого не ожидаете.

Больше про оптимизацию НДС и налоговые риски при этом Кирилл рассказывает в онлайн-курсе на «Клерке»: подробнее тут.

Много нового для ИП

Сразу несколько пунктов «на карандаш» индивидуальному предпринимателю.

Во-первых, разберитесь, надо ли вам становиться на учет в ФСС: есть важные нюансы.

Во-вторых, объясняем, когда ИП не сможет учесть расходы на покупку имущества при его продаже.

В-третьих, напоминаем нюансы для ИП по ПСН, если вы вдруг слетите из-за превышения лимита.

Пенсионное

Рассказываем, как разобраться с пенсионными накоплениями, НПФ и ПФР, и какую дату важно учесть.

Ваша холодная, как пришедшая осень, редакция