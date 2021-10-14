«Ночной бухгалтер». Доверенности станут электронными

С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности. Главное, чтобы не случилось восстание машин, конечно.

Оцифруют всех

Очередной этап ЭДО: доверенности хотят перевести в электронный вид. По некоторым из них уже даже готова нормативка.

Например, речь про доверенности для сдачи отчетности и для ЭЦП.

Что все это значит и как будет работать? Объясняет Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной Минкомсвязи IT-компании):

— Оформление электронных доверенностей для сотрудников делается только с помощью электронной подписи юридического лица работодателя (которую с 2022 года можно будет получить в ФНС и у доверенных лиц ФНС). При этом у сотрудника на момент оформления также должна быть ЭП, выданная ему как физлицу (получаем в аккредитованных удостоверяющих центрах). Такая электронная доверенность будет законна. Те сотрудники, которым она будет выдаваться на подписание документов, должны быть заблаговременно оповещены внутренними локальными актами под роспись и должны, как я уже сказала, получить для дальнейшего процесса электронную подпись.

Выглядит все, конечно, хорошо и удобно. Главное, чтобы очередные сбои в программах не помешали.

Тем более, что есть и более глобальные планы — чуть ли не все документы перевести в электронный вид.

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