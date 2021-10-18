Как автоматизировать общепит? Обзор самых популярных сервисов

Общепит все сильнее бьет ковидный кризис: как найти спасение в такие времена? Некоторые ищут его в старой доброй автоматизации. Тут главное — не прогадать, чтобы не налететь на еще большие проблемы.

В новом обзоре разбираемся, как кафе / рестораны / бары / кофейни могут:

увеличить средний чек;

организовать грамотное управление;

вовремя замечать слабые звенья в бизнес-процессах и в то же время соблюдать законы — об онлайн-кассах, маркировке и т.д.

Ловите гайд от «Клерка» по самым популярным системам автоматизации. И выбирайте то, что подходит именно вам.

На что посмотреть в первую очередь: кому подходит система;

что автоматизирует и совпадает ли это с тем, что надо автоматизировать вам;

с чем интегрируется;

есть ли мобильная версия;

сколько все это стоит.

iiko http://www.iiko.ru К этой системе вы можете подключить любое количество заведений. Можно управлять международной территориально распределенной сетью с франчайзи и производственно-распределительными комплексами (фабриками-кухнями). Примеры — Papa Johns (Россия, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, ОАЭ, Катар, Польша), Coffee Like (около 900 заведений). 90% новых пользователей подключаются сразу к облаку, но есть и локальная версия. С нее многие все равно переходят в облако. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Системами iiko пользуются самые разные заведения: от крохотных баров и кофеен до крупных ресторанных сетей с сотнями точек и развитой франшизой, от кафе на фудкорте до ресторанов высокой кухни, от проектов доставки готовой еды до гастромаркетов. В системе можно вести полный управленческий учет и управлять всеми ресурсами — финансами, товародвижением и персоналом. Есть различные сервисы для гостей. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Возможна интеграция с онлайн-кассами, POS-терминалами, 1С Бухгалтерией (или иными решениями 1С). Подключить можно весы, сканеры, ТСД, биометрию и другие устройства. Есть все для работы с маркировкой, ЕГАИС, системой Меркурий. Мобильная версия, приложение Есть управленческий веб-интерфейс и есть мобильные приложения для руководства, персонала, гостей. Аналитика Есть конструктор отчетов, а также есть автоматический анализ данных и готовые рекомендации. Дополнительные возможности Есть подсказки на кассе для работников зала, на смартфоне — для работников бэк-офиса (например, напоминания про заказ, сообщения о готовности блюда, о том, что заканчивается какой-то продукт на складе и т.п.). Даже есть учет медкнижек и система подсказывает, когда сотрудникам пора сдавать анализы. Тарифы iikoCloudNano (для кофеен, фудтраков и других мини-заведений) от 1 490 руб./мес.;

iikoCloudStart (для небольших кафе, столовых) от 3 990 руб./мес.;

iikoCloudPro (для ресторанов и небольших сетей) от 5 990 руб./мес.;

iikoCloudEnterprise (для продвинутых ресторанов и крупных сетей) от 7 990 руб./мес.

Restik https://restik.com/ Просто и понятное приложение. Но сразу учтите, что работает оно пока только на iOS. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Подойдет любому типу заведения — от небольшого кафе до ресторана. Автоматизирует прием заказов, складской учет, статистику продаж, учет постоянных гостей, программы лояльности, печать чеков, подключение онлайн-кассы, чаевые по qr-коду. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Restik работает с онлайн-кассами Атол. Необходима модель с интерфейсом подключения ethernet или wi-fi, также можно подключить чековые принтеры с поддержкой протокола esc/pos и шириной чековой ленты 80 мм. Для работы кассы или принтера понадобится роутер. Мобильная версия, приложение Чтобы работать с сервисом, потребуется iPhone / iPad / iPod touch (требуется iOS 10.0 или более поздняя версия), владельцы могут использовать ноутбук (официантам, конечно, работать с ним будет неудобно). ПО — веб-версия панели администратора и/или приложение Restik Admin, приложение Restik POS. Аналитика Приложение Restik Admin позволяет контролировать остатки, себестоимость и сумму позиций на складах, историю чеков, получать отчеты по датам, официантам и столам и видеть другую аналитику по заведению. Дополнительные возможности Другие решения restik позволяют быстро запустить сайт (например, для заказа и доставки еды) без помощи специалистов, использовать бесконтактное электронное меню, которое открывается по qr-коду, обновляется в реальном времени и работает без приложения на любом устройстве. Тарифы 14 дней бесплатно, потом 990 руб. / мес. (каждое из трех решений оплачивается отдельно).

r_keeper https://rkeeper.ru/ Создатели системы считают, что причина печальной статистики закрытия ресторанов ( в течение первого года закрывается каждое шестое заведение) в том, что владельцы пренебрегают автоматизацией и аналитикой. Наличие правильной системы автоматизации позволяет экономить до 50% денежных средств и увеличивает выручку ресторана на треть. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Подойдет как крупному заведению или сети, так и небольшому бару или кафе. Пригодится сервис Fast food, столовой или для тех, кто работает по франшизе. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Вы сможете подключить POS-систему для работы кассира или официанта, онлайн-кассу, сервис-принтер и другое оборудование. Если используете облачное решение, то вам доступны: кассовая станция;

станция менеджера;

складской учет StoreHouse 5 с поддержкой ЕГАИС;

сервис управления лояльностью. Мобильная версия, приложение В облаке работать безусловно удобнее. К тому же r_keeper это многослойное решение. Кроме базового блока CashDesk можно подключить различные модули решающие отдельные задачи. MobileWaiter — для точного принятия заказа, официанту теперь не нужен бумажный блокнот. GuestScreen — интерактивный дисплей, на котором гость видит спецпредложения, рекомендации,а также текущий заказ. Помогает увеличить средний чек. MenuBoard — это альтернатива печатным буклетам. Меню всегда актуальное и с его помощью легко рассказать гостям об акциях. Kiosk PRO — предназначен для самообслуживания (можно сделать заказ и оплатить его и не вызывать официанта к столику). Сейчас такие решения очень актуальны. Это только малая часть приложений. Те, которые перечислены — только для зала. А есть еще для кухни, склада, маркетинга, управления и т.д. Аналитика Отлаженная система аналитики позволяет проследить за всеми событиями в вашем бизнесе. Например, вы легко поймете, на какие товары сделать скидки, и нужен ли вашему кафе дополнительный персонал. Подробный анализ ключевых показателей доступен собственнику и управляющему везде, где есть интернет. Дополнительные возможности Есть не только необходимое оборудование, но и возможность пройти обучение. Поставить фискальный регистратор на учет или зарегистрировать онлайн-ККТ в ОФД вам тоже помогут специалисты. Тарифы Оплачивать систему можно ежемесячно, ежегодно или даже единоразово. r_keeper Lite — это простой старт для маленького заведения — от 750 р/мес. r_keeper Cloud — комплексное решение в облаке для баров и ресторанов: Start — от 2000 р/мес.;

Pro — от 3500 р/мес.;

Max — от 4920 р/мес. r_keeper One — модульное решение с бессрочной лицензией. Подойдет сетям, средним и крупным заведениям — от 82000 рублей (единоразовый платеж).

СБИС PRESTO https://sbis.ru/presto Сервис СБИС уже знаком бухгалтерам. С его помощью они сдают отчетность и ведут учет. Но оказывается, у компании есть решение и для общепита — СБИС Presto. На сайте обещают, что можно легко и с экономией до 70% перейти в эту систему с iiko или r_keeper. Кстати, у СБИС есть блог на «Клерке», также вы можете оставить свой отзыв о компании для нашего рейтинга. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Система универсальна — ресторан, кафе, столовая, пекарня или дарк-китчен — подойдет для любого проекта. Благодаря тому, что СБИС имеет множество собственный сервисов, создается своеобразная экосистема. Здесь и ЭДО, и подключение к ОФД, и онлайн-кассы, и, конечно, работа с ЕГАИС, маркировкой, Меркурием и прочими необходимыми системами. Автоматизировать с помощью сервиса можно буквально все (за исключением, пожалуй, только приготовления еды). Для управления — понятная и удобная система аналитики, учет производства и продаж, предупреждение о подозрительных операциях (например, сделанных вручную скидках), для официанта — быстрый прием заказа и передача его на кухню, возможность получить чаевые по qr-коду, для поваров — стоп-листы, доска задач, сообщение о готовности блюд и многое другое. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Есть интеграция с популярными сервисами заказа доставки еды — Яндекс Еда и Delivery Club. Готовое решение по работе в соответствии с 54-ФЗ — быстрый POS-терминал. Можно подключить видеонаблюдение для онлайн-трансляции происходящего в заведении с привязкой видео к каждому чеку. Есть интеграция с Меркурием (массовое гашение ВСД). Также есть возможность подключить ЭДО с поставщиками напрямую из сервиса и еще много других возможностей. Мобильная версия, приложение СБИС Бизнес — приложение для управляющего и владельца. Здесь собраны все необходимые отчеты для управления бизнесом. Мобильное приложение для официанта позволяет не только качественно обслуживать посетителей, но и вести общение с кухней — передавать заказы, узнавать об их готовности. Аналитика Благодаря возможностям модуля аналитики, вы сможете оценивать продажи, следить за складом, вовремя пополняя запасы продуктов, планировать акции или программы лояльности для клиентов, составлять продуманные графики работы сотрудников и т.д. Доступ к системе 24/7, поэтому получать данные можно круглосуточно. Так же работает и техподдержка. Дополнительные возможности Распознавание документов по фото или сканам — визитная карточка СБИС. После того, как система распознает документы, они будут автоматически занесены в Presto. Тарифы Можно попробовать бесплатную версию. Аккаунт СБИС — 500 рублей. Базовый тариф (продажа блюд у кассы) — 9000 рублей за год. Оптимальный — 14 000 рублей в год. Профи — 24 000 рублей в год. Подключение каждого следующего заведения — скидка 15%. Дополнительно подключаются модули доставки, самообслуживание и иные опции.

JOWi https://joinposter.com Как говорится на сайте — система способна не только освободить вам время для отдыха (не все же управлять бизнесом, тем более, что делать это можно удаленно), но еще и поможет заработать, увеличив прибыль. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Рассчитана на разные типы общепита — от точки быстрого питания до целой сети баров или ресторанов. JOWi предназначена для руководителя и управляющего — чтобы изменять меню и техкарты, разрабатывать стратегии для повышения лояльности клиентов, вести складской учет, инвентаризировать остатки, анализировать продажи и т.д. Для клиентов и официантов предусмотрены собственные приложения. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Программа JOWi работает с любым оборудованием. Подключайте POS-терминал или принтер для чеков (и даже обычный — офисный). Особенность программы в том, что она состоит из двух частей: одна — «облачная», а другая устанавливается на компьютеры или планшеты, которые используются в ресторане. Каждая часть работает независимо от другой и наличия интернета. Если связь потерялась — можно продолжать работу, а после восстановления сети данные синхронизируются. Мобильная версия, приложение Сразу несколько приложений отвечают за быструю работу и грамотную организацию заведения: JOWi Owner — для контроля со стороны руководителя;

JOWi Host — для работы хостов — бронировать столики теперь очень легко;

JOWi Club — предназначено для посетителей, приложение бесплатно и доступно для Android и iOS;

JOWi Waiter — для официанта. Аналитика Актуальные отчеты в онлайн режиме покажут, сколько денег в кассе, какую прибыль вы получили, нужно ли пополнить запасы на складе и многое другое. Дополнительные возможности С помощью API можно быстро начать работу с Jowi. Тарифы Стоимость тарифов за одно заведение: Start — для точки быстрого питания, кофе на вынос или фаст-фуда — $29.99/мес за заведение, $25/мес при единовременной оплате за год.

Standard — для ресторана или кафе — $69.99/мес, $50/мес при оплате сразу за год.

Pro — для сетей и крупных ресторанов — $149.99/мес, $100/мес при единовременной годовой оплате. Для каждого ресторана можно подключить неограниченное количество POS-терминалов.

Poster POS https://joinposter.com/ Одна система объединяет сразу все необходимые решения для предприятия общепита — онлайн-кассы, склад, финансы, аналитику и CRM. Сайт заверяет, что запустить ее можно за 15 минут. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Использовать систему можно на планшетах и ноутбуках, для службы доставки заказов ресторана, для кафе, баров, целых сетей заведений. Разобраться в программе просто, а работу она продолжит, даже если пропадет интернет. Автоматизация склада — учет остатков, списание продуктов, импорт накладных с товарами из Excel для быстрой загрузки новых поставок. Финансовый учет — данные о зарплатах персонала и полученной прибыли, учет текущих расходов — на аренду, клининг и т.д. Управление меню — товары, ингредиенты, техкарты, полуфабрикаты. Маркетинг — программы лояльности, акции и карты постоянного гостя. Интеграция, подключение дополнительного оборудования В Poster есть каталог с приложениям, где вы можете найти, например, чат-бота, сервисы email- и SMS-рассылок и многое другое. Сервис совместим с 54-ФЗ и ЕГАИС. Есть интеграция с 1С. Синхронизация позволяет выгружать данные о продажах и поставках. Мобильная версия, приложение Все о том, как идет ваш бизнес, вы узнаете из приложения для iOS и Android — Poster Boss. Аналитика Получить исчерпывающую информацию о работе официантов? Легко. Модуль аналитики и встроенные отчеты подскажут — у кого из ваших сотрудников средний чек выше. Тут же вы найдете информацию — какие блюда самые популярные, а какие заказывают редко и их стоит исключить из меню, какие столики предпочитают гости и как чаще рассчитываются — наличными или картой и т.д. Дополнительные возможности Можно подключить расширения — Poster Shop — готовое решение для онлайн-меню или сайта для заказов в доставку. Poster Connect — для управления сетью или франшизой. Тарифы Startup — для небольшого и начинающего бизнеса, 1 120 руб./мес. Mini — для кофейни или небольшого заведения, 1 920 руб./мес. Business — бар, кафе, скромный ресторан или столовая — 2 720 руб./мес. Pro — ресторан, сеть — 4 320 руб./мес. Попробуйте Poster бесплатно в течение первых 15 дней.

Quick Resto https://quickresto.ru/ На сайте есть магазин, где можно купить сразу все необходимое оборудование (с которым точно будет совместима система). Сервис подходит и для стартап-проектов, и для масштабного бизнеса. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Размер заведения значения не имеет. И для кофе на вынос, и для роскошного ресторана в центре города система подойдет. Автоматизировать можно все: Работу повара, тут поможет Quick Resto Kitchen — на экране будет выводится список текущих заказов, таймер, а если потребуется — можно написать сообщение официанту.

Очередь — теперь те, кто сделал заказ на вынос просто ждут, когда их номер появится на экране, для этого пригодится приложение Quick Resto Line. Кроме того, автоматизируется конечно работа зала и склада, есть возможность смотреть аналитику и использовать CRM. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Интеграция с 1С — это обмен документами между Quick Resto и вашей учетной программой. Поддерживаются конфигурации: Бухгалтерия 3.0, Управление торговлей 11.2, 11.3, ERP 2.0, 1С:Общепит 3.0. Онлайн-кассы Эвотор вместе с системой автоматизируют работу с техкартами, учет списания ингредиентов и формирование документов склада. Подключить к Quick Resto можно фискальные регистраторы, Apple iPad, тикет-принтеры и др. Система работает с ЕГАИС и Меркурием. Мобильная версия, приложение Quick Resto Manager — это приложения для руководителя. Все что нужно для бесперебойной работы вашего заведения — аналитика, данные о продажах, подозрительные операции. Специально для вашего ресторана Quick Resto создаст мобильное приложение для ваших гостей. Аналитика Кроме уже имеющихся в системе отчетов, вы можете создать свой собственный, настройте нужный отчет или используйте готовые шаблоны — выбор за вами. Сервис позволяет настроить уровни доступа. Например, можно ограничить круг лиц, которые сможет проводить возвраты. Контроль над складом: вы можете настроить лимиты, и когда ингредиентов станет меньше установленного количества, система вас об этом оповестит. Так же и финансы — все расчеты, возвраты, выручка, расходы и доходы в одном месте. Дополнительные возможности Можно заказать настройку под ключ и не придется ей заниматься. Или пройти короткий курс и узнать основы работы с сервисом. Тарифы Web — 990 ₽/ месяц, базовый набор для начала работы Start — 2 490 ₽/ месяц, для автоматизации небольшого, недавно стартовавшего бизнеса Standard — 3 490 ₽/ месяц, более широкий набор опций, в этом тарифе, например, включено приложение для гостей. Pro — 3 990 ₽/ месяц, полный набор инструментов для полноценной работы любого заведения. Enterprise — это vip-тариф с индивидуальными условиями обслуживания.

Трактиръ https://traktir.ru/ Компания-разработчик системы «СофтБаланс» уже больше 20 лет занимается автоматизацией общепита. Как говорят разработчики, задачу внедрения программы «Трактиръ» они видят в том, чтобы сделать посетителей кафе или ресторана счастливыми, а владельцев бизнеса информированными, свободными от лишней рутины. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Подойдет для производства, например, пекарни или кулинарии, собственно общепита — кафе, ресторана, фаст-фуда или для автоматизации стрит-фуда. Также справится с доставкой заказов. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Решение разработано на платформе 1С, поэтому наиболее приспособлено для работы с соответствующими программами бухгалтерии или склада, его также можно менять и подстраивать под нужды конкретного заведения. Есть работа с ЕГАИС, как и с Меркурием, а также с маркировкой. Мобильная версия, приложение Основной модуль работает на POS_терминалах, компьютерах, ноутбуках или планшетах. Но есть ряд приложений iRECA, которые можно устанавливать и на смартфоны. Среди них такие, что облегчают и ускоряют работу официанта, повара, кассира. Для гостей можно подключить электронное меню. Аналитика Аналитика работет не только для управляющего — хостесу программа подскажет где есть свободное место и куда можно посадить гостей, официанту подскажет, что нужно предложить десерт к кофе или забрать заказ с кухни. Подобрать день и время для брони теперь тоже не проблема. Но, конечно, наибольшую ценность аналитика представляет для руководителя — все сведения о работе официантов, продажах, финансовых потоках и движениях по складу собираются и систематизируются в одном месте. Благодаря дополнительным модулям возможности аналитики можно расширить: рассчитать себестоимость, разделить разные направления производства, например, изготовление блюд из покупных и собственных полуфабрикатов, планировать поставки, не допустить кассовых разрывов и справедливо оценить работу персонала. Дополнительные возможности Можно настроить и подключить только нужные для работы модули. Например, перенести учет алкоголя в систему, не дублируя данные в других учетных программах. Тарифы Основная поставка (1 раб. место): ﻿Lifetime — 9 900 руб. Этот вид лицензии имеет особые условия, их нужно читать на сайте. 1 год — 4 900 руб.; 100 дней — 1 600 руб. На каждое дополнительное рабочее место нужно также покупать лицензию. Ее стоимость будет чуть ниже, чем у самой первой. Каждый модуль также имеет свою стоимость. Например: Модуль КУХНЯ — лицензия на 1 год обойдется в 1 400 рублей, а для модуля ДОСТАВКА на тот же период будет стоить 2 200 рублей на 1 рабочее место.

Контур.Маркет https://kontur.ru/market/obshepit-loyalnost Еще одна знакомая бухгалтеру компания. Контур развивает множество сервисов для бизнеса. И в их числе решение для общепита, которое позволяет руководителю освободить себя и персонал от рабочей рутины и получать больше прибыли. Каким заведениям подходит и что автоматизирует Для небольших заведений, чаще торгующих навынос — удобная кассовая программа, возможность использовать любые способы оплаты, система лояльности для клиентов. Столовой или пекарне пригодятся настройки для блюд из меню и их порций, контроль за остатками продуктов. Бару, ресторану или кафе, где посетители заказывают столики и проводят за ними достаточно времени, подойдет обслуживание по столам, а официантам пригодится связь с кухней. Для управляющего любым заведением важно держать руку на пульсе и анализировать работу его предприятия. Для него есть разделы с финансовой аналитикой и управлением персоналом. По желанию можно сразу собрать готовый комплект для работы — со всем оборудованием — онлайн кассой, POS терминалом и т.д. Интеграция, подключение дополнительного оборудования Интеграция с 1С Бухгалтерией позволяет загружать в программу накладные и выгружать ПКО. Выгрузка позволяет упростить и работу бухгалтера. С помощью системы можно передавать сведения, отчитывать в ЕГАИС и ФСРАР, работать с маркировкой и Честным знаком, ФГИС «Меркурий». Аналитика Кроме того, что директор или управляющий ресторана может формировать аналитические отчеты, сервис дает ему готовые советы и подсказки по увеличению рентабельности. Данные обновляются в режиме онлайн, поэтому всегда актуальны. Если на складе останется слишком мало каких-то продуктов, сервис об этом напомнит. Дополнительные возможности На момент выхода обзора на сайте предлагались следующие бонусы при подключении к Контур.Маркет: Электронная подпись со скидкой до 90 %

Беспроцентная рассрочка на 3 или 6 месяцев на тарифы, кассы, ФН, ОФД Действует бесплатный пробный период на 14 дней. Тарифы Базовый — для работы с кассой и ведение технических карт — 6 200 рублей. Оптимальный — более расширенная версия для приема гостей, учета и касс — 14 300 рублей. Премиум — полный набор, включая работу с персоналом и клиентами — 19 700 рублей.