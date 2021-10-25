Открываем обособленное подразделение при УСН

Обособленное подразделение при УСН — когда это возможно, а когда нет? В статье мы разберемся, какой ответ на данный вопрос дает действующее законодательство. А еще расскажем, что необходимо сделать до и после открытия обособленного подразделения при УСН, какие уведомления куда нужно подать и что будет, если подразделение на учет вообще не поставить.

УСН и обособленное подразделение в 2021-2022 годах

Прежде чем открывать обособленное подразделение при УСН или переходить на упрощенку при наличии таких подразделений, нужно разобраться, допускает ли законодательство применение УСН налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения.

Подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ запрещает применять упрощенную систему организациям, имеющим филиалы.

Филиал — это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения юрлица и осуществляющее все его функции или их часть, наделенное создавшим его юрлицом имуществом, действующее на основании утвержденных этим юрлицом положений и указанное в ЕГРЮЛ (пп. 2, 3 ст. 55 ГК РФ).

Налоговое законодательство имеет свое определение обособленного подразделения.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ, обособленное подразделение организации — это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, то есть рабочие места, созданные на срок более 1 месяца. Под рабочим в этом случае понимается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой, которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ч. 6 ст. 209 ТК РФ).

Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено ли его создание в учредительных и иных организационно-распорядительных документах организации, и вне зависимости от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

Как видим, понятие обособленного подразделения в НК РФ более широкое, чем филиал. Отсюда следует, что наличие у организации подразделений, которые не являются филиалами, не препятствует применению упрощенной системы налогообложения. Это не раз подтверждали и контролирующие органы (письма Минфина России от 22.04.2019 № 03-11-11/29010, от 05.06.2018 № 03-11-06/2/38208 и др.).

Таким образом, открыть обособленное подразделение при УСН в 2021-2022 годах можно. Главное, чтобы у него не было признаков филиала.

Таким представительством может быть, например, расположенный вне места нахождения головного офиса производственный цех, магазин или склад.

По месту нахождения каждого обособленного подразделения (кроме филиала или представительства) организации необходимо встать на учет в налоговом органе (пп. 1, 3, 4 ст. 83 НК РФ). Это необходимо сделать, даже если создано всего 1 рабочее место.

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Как поставить подразделение на учет в налоговой

Чтобы встать на учет в налоговой по месту нахождения обособленного подразделения, не являющегося филиалом или представительством, необходимо направить в инспекцию сообщение о создании обособленного подразделения.

Если подразделение является представительством или филиалом, постановку организации на учет по месту его нахождения инспекция осуществляет самостоятельно на основании сведений из ЕГРЮЛ (п. 3 ст. 84 НК РФ).

Сообщение подается в инспекцию по месту учета организации (п. 4 ст. 83, подп. 3 п. 2 ст. 23 НК РФ). Оно представляется по форме С-09-3-1, утвержденной приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@. Срок направления — 1 месяц со дня создания подразделения. Внешне сообщение выглядит так:

Способы подачи сообщения следующие:

лично в инспекции (подает руководитель или уполномоченный представитель по доверенности);

по почте ценным письмом с описью вложения;

по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме.

Получив сообщение, в течение 5 рабочих дней налоговая поставит на учет с последующим уведомлением заявителя (абз. 2 п. 2 ст. 84 НК РФ) — оно составляется по форме 1-3-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@. Приведем бланк такого уведомления:

Представлять в ИФНС какие-либо документы, подтверждающие создание обособленного подразделения, не требуется (п. 2.1 письма ФНС России от 03.09.2010 № МН-37-6/10623@).

Если создается несколько обособленных подразделений в одном муниципальном образовании, городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым, встать на учет можно по месту нахождения одного из подразделений — по выбору организации. Сведения о выборе налоговой нужно указать в уведомлении по форме 1-6-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 11.08.2011 № ЯК-7-6/488@, направляемом в инспекцию вместе с сообщением о создании ОП (п. 4 ст. 83 НК РФ).

Что грозит за непостановку подразделения на учет

За нарушение срока направления в инспекцию сообщения об открытии обособленного подразделения организацию могут привлечь к ответственности по п. 1 ст. 126 НК РФ.

Это штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ.

Должностным лицам организации при этом может грозить административная ответственность по ст. 15.6 КоАП РФ — штраф от 300 до 500 руб.

За ведение деятельности без постановки на налоговый учет по основаниям, предусмотренным НК РФ, на организацию может возлагаться ответственность, предусмотренная п. 2 ст. 116 НК РФ, — штраф в размере 10% от доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 000 руб. Но на непостановку на учет ОП эта норма не распространяется.

Куда платить упрощенный налог и сдавать отчетность

Несмотря на наличие подразделений, уплата единого налога по УСН и авансовых платежей по нему производится полностью по месту нахождения организации (п. 6 ст. 346.21 НК РФ).

По месту нахождения головного офиса подается и декларация (п. 1 ст. 346.23 НК РФ).

О чем юрлица дополнительно информируют ИФНС в части исполнения обязанностей при открытии подразделения

С 2017 года все взносы, кроме взносов на травматизм, переданы в ведение налоговых органов и стали подчиняться требованиями НК РФ. В отношении обособленных подразделений (кроме находящихся за границей РФ) по взносам возникла обязанность (подп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ) сообщать в ИФНС о создании подразделений, наделенных правом начисления и выплаты зарплаты.

Форма сообщения утверждена приказом ФНС от 10.01.2017 № ММВ-7-14/4@.

В то же время, из фондов в отношении ставившихся там на учет обособленных структур юрлица по состоянию на начало 2017 года была передана информация в ИФНС. В связи с этим сообщение по ним в ИФНС делать тоже не требуется, если только у подразделения с 01.01.2017 не произошло изменений в полномочиях по начислению/выдаче зарплаты.

Постановка ОП на учет в ФСС

В части взносов на травматизм страхователь должен встать на учет по месту нахождения обособленного подразделения, если (подп. 2 п. 1 ст. 6, п. 11 ст. 22.1 закона «Об обязательном социальном страховании...» от 24.07.1998 № 125-ФЗ, приказ ФСС РФ от 22.04.2019 № 217):

оно не находится за границей;

имеет собственный расчетный счет;

начисляет и выдает зарплату.

Встать на учет в ФСС по месту нахождения подразделения необходимо в течение 30 календарных дней с момента создания ОП (подп. 2 п. 1 ст. 6 закона № 125-ФЗ).

Порядок регистрации и перечень представляемых документов определяется приказом Минтруда России от 29.04.2016 № 202н. В соответствии с пп. 6, 10 для получения уведомления о регистрации (приложение 1 к вышеуказанному приказу) в фонд по месту нахождения подразделения представляются:

заявление (форма утверждена приказом ФСС РФ от 22.04.2019 № 217);

справку из банка об открытии счета подразделения;

документ, подтверждающий, что подразделение начисляет выплаты физлицам (например, копию положения об обособленном подразделении, где указано соответствующее полномочие).

Копии могут быть бумажными или электронными.

Всю прочую информацию фонд получает из ИФНС и других подразделений соцстраха в порядке межведомственного обмена.

В течение 3 рабочих дней со дня получения документов ФСС поставит организацию на учет с последующим уведомлением (п. 14 приложения 1 к приказу № 202н).

За нарушение срока регистрации ОП в ФСС фирму могут оштрафовать (ст. 26.28 закона № 125-ФЗ):

при просрочке до 90 дней включительно — на 5000 руб.;

более 90 дней — на 10 000 руб.

Предусмотрен штраф и для руководителя юрлица — на сумму от 500 до 1 000 руб. (ст. 15.32 КоАП РФ).

Постановка ОП на учет в ПФР

В ПФР подразделение также регистрируется только в том случае, если оно начисляет выплаты работникам и имеет счет в банке (подп. 3 п. 1 ст. 11 закона «Об ОПС» от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Но сдавать в Пенсионный фонд никакие документы не надо. Мы уж упоминали о том, что при наделении ОП полномочиями по выплате вознаграждений физлицам, соответствующее сообщение вы направляетет в ИФНС. И уже она передает всю информацию в ПФР.

Срок подачи такого сообщения — месяц со дня издания приказа о наделении ОП соответствующими полномочиями (письмо Минфина от 05.05.2017 № 03-15-06/27777).

Итоги

При открытии обособленного подразделения юрлицу на УСН необходимо убедиться в отсутствии у этого подразделения всех признаков филиала во избежание потери права применения упрощенки. В остальном правила постановки на учет, уплаты налогов и сдачи отчетности по обособленным подразделениям не отличаются от правил, установленных для иных систем налогообложения.