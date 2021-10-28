Сколько платят бухгалтерам и главбухам, и от чего это зависит

За прошедший год заработные платы практически всех специалистов в области бухгалтерии и финансов показывали рост. Но не все так однозначно. Где-то этот рост практически незаметен. Давайте разбираться, что на это влияет.

Где зарплаты растут

Больше всего выросли зарплаты экономистов — на 14.2%, а также аудиторов — на 13.3%. Следом за ними идут финансовые директора, из зарплаты выросли на 12,5%. На 10% выросли выплаты заместителей главных бухгалтеров и специалистов МСФО.

Средний уровень зарплат финансовых директоров:

За последний год работодатели стали оценивать кандидатов более пристально. Сейчас ищут не просто финансовых директоров с определённым набором функциями, а более универсальных специалистов. Нередко ищут тех, кто занимался постановкой системы бюджетирования, финансового анализа на предприятии, имеет опыт управления финансовыми рисками, кто умеет формировать и управлять командой.

Как правило, в подчинении у финансового директора находится главный бухгалтер. Иногда эти отделы сосуществуют параллельно. Также бывает, что функции финансового директора и главного бухгалтера совмещает один человек. Тогда главных бухгалтер выполняет функции ведения бюджетирования и финансового планирования и работает с системами финансовой отчётности.

Зарплата финансового директора может зависеть от наличия высшего профильного образования в престижном вузе или наличия МВА. Повысить уровень дохода может также стаж в должности более 5 лет, опыт работы в компаниях с иностранным капиталом, высокий уровень английского, знание МСФО. В целом доход сотрудника на данной позиции складывается из оклада и бонусной части.

А что с бухгалтерами?

При этом средний уровень зарплат бухгалтеров за последние 3 года практически не изменился.

Динамика изменения среднего уровня зарплат бухгалтеров в Москве:

Уровень выплат бухгалтерам зависит от того, на каком участке он работает.

Так на большую зарплату могут рассчитывать бухгалтера на участке заработной платы (в среднем, 80 000 руб), а также на участке налогового учёта (в среднем, 75 000 руб).

Наименьший уровень зарплат мы отмечаем у бухгалтеров на первичной документации (в среднем, 52 500 руб).

Средние зарплаты бухгалтеров на различных участках:

Уровень заработной платы бухгалтера на участке заработной платы зависит от объёма работы — количества сотрудников в компании, их графика работы.

Уровень оплаты труда бухгалтера на участке «банк-клиент» зависит от размера компании. Повышенный уровень предлагается в крупных компаниях со сложной структурой, где бухгалтер ведет от 10 банковклиентов.

Зарплата бухгалтера на участке первичной документации зависит от количества участков, которые охватывает документация.

Про зарплаты главбухов

Средняя зарплата главного бухгалтера во II квартале 2021 года составила 96 500 рублей. Минимальный уровень начинается с 77 500 рублей. Максимальный уровень может доходить до 135 000 рублей. За год средний уровень зарплат главных бухгалтеров вырос на 8,4%.

Несмотря на пандемию и все возможные ограничения, запрос на подбор бухгалтеров в строительной отрасли и в финансовом секторе сохраняется. На втором месте по спросу на персонал — отрасль услуг. Реже ищут бухгалтеров торговые компании.

Средний уровень зарплат главных бухгалтеров в различных отраслях:

Наиболее широкую зарплатную вилку главным бухгалтерам предлагают производственные компании — максимальный уровень предложений может доходить до 250 000 рублей. В крупных производственных компаниях зарплаты главных бухгалтеров доходят до 300 000 рублей. Такой уровень дохода своим бухгалтерам могут позволить компании, имеющие холдинговую структуру, ведущие несколько видов производственной деятельности.

Соискатели, претендующие на такой уровень дохода, должны знать основы работы производственных или строительных компаний, разбираться в планировании и экономическом анализе, ВЭД, иметь опыт создания юридических лиц, знать стандарты МСФО, бухучёт, налоговый учёт. Нередко у таких кандидатов также должен быть свободный английский (это важно в тяжёлой промышленности, нефтяных и газовых компаниях, строительных фирмах).

Какие факторы влияют на размер зарплаты

На уровень заработных плат специалистов и руководителей в области бухгалтерского учета и аудита влияют следующие факторы:

его место в иерархии бухгалтерских должностей, начиная от помощника бухгалтера, заканчивая финансовым директором или главным бухгалтером; если речь идёт о бухгалтерах, то участок работ, который ведёт специалист (налоги, первичная документация, зарплата и кадры, банк-клиент и т.д.); отрасль, в которой работает компания (промышленность, строительство, нефтегазовый сектор, услуги и т.д.); наличие или отсутствие у сотрудника внушительного опыта работы, определённых профессиональных сертификатов, специализированных знаний (МСФО, US GAAP, иностранный язык и т.д.); 5. месторасположение офиса компании.

Должность специалиста

По данным анализа заработных плат компании «КАУС-Финансы», во II квартале 2021 года заработная плата бухгалтера в среднем составила 65 000 рублей, заместителя главного бухгалтера 97 500 рублей, главного бухгалтера — 105 500 рублей.

Таким образом, повышение в должности до заместителя главного бухгалтера увеличивает заработную плату бухгалтера на 50%.

Средняя заработная плата главного бухгалтера выше заместителя на 8,2% и выше зарплаты бухгалтера на 62,3%. Средняя заработная плата помощника бухгалтера во II квартале 2021 года на 24,6% ниже среднего дохода бухгалтера.

Участок бухгалтерии

В зависимости от участка бухгалтерского учета, средний размер заработной платы специалиста варьируется от 49 000 рублей до 113 000 рублей. Заработная плата бухгалтера зависит от требований со стороны работодателей к профессиональной подготовке и объемов работы на участке.

Нижнему уровню соответствует заработная плата специалистов, не имеющих большого опыта работы. Чаще всего это специалисты, занимающие позицию помощника бухгалтера, бухгалтера на участке первичной документации или бухгалтера-кассира. Сюда также можно отнести и бухгалтеров на участке банк-клиент, но при условии, что количество банков небольшое. На минимальный уровень оплаты труда берут специалистов с небольшим опытом работы.

На высокий уровень зарплаты могут рассчитывать специалисты, занятые на участках налогового учёта и учёта затрат, со значительным опытом работы и высокой квалификации, умеющие работать с НДС.

Если бухгалтер занят на участке заработных плат, то его доход будет зависеть от количества сотрудников в компании и графика их работы. На размер зарплаты бухгалтеров на участке ТМЦ влияют размеры бизнеса и вид деятельности компании.

Нередко бухгалтер в компании совмещает несколько участков, например, работу с поставщиками и заработные платы. Отдельными неизменно остаются участки банк-клиент и основные средства. А участок налогового учета в период пандемии и сокращения ресурсов нередко передавался главному бухгалтеру.

Требования к опыту и знаниям

За последний год наметился запрос работодателей на универсальность. Для снижения собственных рисков компании более придирчиво относятся к кандидатам, выбирая более профессиональных соискателей.

При найме главных бухгалтеров работодатели хотят видеть соответствующий опыт работы, навыки составления баланса и прохождения налоговой проверки.

Главные бухгалтеры с минимальным опытом или заместители главных бухгалтеров, претендующие на повышение, могут рассчитывать на минимальный размер зарплаты и работу в небольшой компании.

Опыт работы главного бухгалтера, который устраивает работодателя, обычно варьируется от 2 до 10 лет. В большинстве случаев достаточно трёхлетнего стажа.

По нашему опыту, для трети компаний также важен опыт работы на предприятиях в схожих отраслях, например, на производстве, в строительстве или торговле. Также компании ищут бухгалтеров, имеющих стаж работы в крупных или иностранных фирмах. В этих случаях от кандидатов ждут отличного знания иностранного языка, в основном, английского, знания МСФО или US GAAP. Эти навыки также увеличивают зарплату, на которую может рассчитывать специалист.

Для работодателей остаётся важным фактором наличие высшего профильного образования, знание ПК, 1С:8.3 и участие в автоматизации, модернизации бухгалтерии. Кроме высшего бухгалтерского или финансового образования также требуются законченные курсы по повышению квалификации, посещение профильных семинаров.

Отдельно ценятся главные бухгалтеры, которые имеют опыт работы со всеми участками бухгалтерии, умеют выстраивать работу всего отдела и решать сложные задачи. Самые ценные соискатели должны также обладать такими качествами, как ответственность, работоспособность, скрупулёзность и порядочность. Прописка в Москве или ближнем Подмосковье главному бухгалтеру требуется в 27% случаев.

Отрасль

Отрасль, в которой работает компания, также влияет на уровне заработной платы бухгалтеров. Например, для работы в сфере услуг требуются бухгалтеры с небольшим опытом работы и невысокой квалификацией. Потому здесь ниже уровень зарплат.

Наиболее востребованы специалисты со стажем в сферах строительства, производства, финансовом секторе. Ещё одной наиболее выгодной с точки зрения уровня зарплат отраслью является нефтегазовая.

Размер зарплаты, которую будет получать бухгалтер, обусловлен сложностью учёта в отрасли и уровнем материальной ответственности.

Расположение офиса

Из-за того, что Москва крайне перегружена в транспортном отношении, работники финансовой сферы, как и любой другой персонал, стремятся выбрать работу поближе к месту проживания. Также эта тенденция заметна и в пожеланиях со стороны работодателей. Для них является важным критерием близость проживания подбираемого специалиста к месту работы — это снижает риски по уходу специалиста из компании по причине неудобной территориальной доступности и работоспособности.

В некоторых случаях в связи с удаленностью офиса работодатели вынуждены поднимать заработную плату для того, чтобы привлечь высококвалифицированного сотрудника.

Консалтинг

За последний год укрепилась тенденция на передачу бухгалтерии на аутсорсинг. Всё чаще компании нанимают бухгалтера как ИП или самозанятого. Фирма экономит на социальном пакете и бонусах, а специалист может вести несколько организаций одновременно.

В структуре услуг на аутсорсинге наибольшим спросом пользуется ведение бухгалтерского и налогового учёта.

На 2021 год в России работают порядка 30 тысяч компаний, которые занимаются бухгалтерским учётом на аутсорсе. А их услугами пользуется порядка 1 миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей (по данным исследовательской компании NeoAnalytics). В виду ужесточения контроля за сбором налогов и хозяйственной деятельностью бизнеса со стороны государства, данный рынок является одним из перспективных в стране.