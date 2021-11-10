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«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры жалуются на проблемы с 1С на Windows 11

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Если обновить «винду», как это настойчиво предлагает сделать Майкрософт, не факт, что ваша 1С будет нормально работать.

Обнови же, обнови, обнови же ради Бога

О настойчивых призывах операционной системы Windows обновляться по поводу и без уже давно знает каждый ее пользователь. Но стоит ли реагировать на них, если вы бухгалтер и на вашем компьютере установлена 1С?

Буквально в начале октября вышла новая версия — Windows 11. Но все дело в том, что программы 1С могут начать работать со сбоями, если обновиться на эту версию. Словом, есть риск несовместимости.

Беспокойством поделился наш читатель в КУБе:

«В связи с выходом новой операционной системы Windows 11, я задался вопросом, а что будет с платформой 1С, у неё же ключ привязан к конфигурации ПК. И тут получил ответ от официальной поддержки 1С — Windows 11 не поддерживает 1С 8.3. Так что лучше пока не переходить на неё и игнорировать настойчивые предложения винды об обновлении.»

Ему стали отвечать:

«У меня ноут обновился до 11 винд, ОС очень понравилась — простая и удобная, 1С 8.3 (лиценз) как работала, так и работает.»

«Ну ладно вам! Уже две недели Вин 11 и 1С базовая прекрасно работают у меня. Но винда фигня полная. Делалась больше для планшетов чем для десктопов.»

Недовольство, в общем, плавно перекочевало на саму Windows. Мы спросили мнение эксперта, который присоединился к этим точкам зрения. А вот что говорят франчайзи 1С:

«У нашего клиента установлена „1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия“. Не могу сказать, как давно он обновил Windows до 11. Неделю назад я удаленно подключался для консультации в рамках сопровождения, все работало корректно», — комментирует специалист по сопровождению «ГЭНДАЛЬФ» Саркис Марабян.

Одно из двух: либо 11я «винда» не влияет на работу 1С, либо информация на официальном сайте обновляется медленно. Потому что сейчас там про нее ничего не сказано:

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Мы нашли «тест на совместимость» 1С с Windows 11 от одного из разработчиков на просторах интернета. Там найдено много ошибок и вывод сделан такой:

«...надеюсь, эти проблемы останутся в бета версии, а уже рабочие и окончательные релизы будут дружелюбными к отечественному ПО».

Суть в том, что профессионалы тестировали совместимость еще летней, «пробной» версии Windows с 1С. А вот уже с пользовательской версией пока никто в таком духе не работал.

Скандал

В редакцию прилетела совершенно дикая история о том, как женщину оштрафовали на 15 тысяч за то, что она без маски вышла покормить собаку во дворе собственного дома.

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В блокнот

Запишите себе, что срок сдачи статотчета П-1 перенесли на 16 ноября.

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