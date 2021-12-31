Как директоров раскалывают на допросе в налоговой

Несмотря на то, что процедуру допроса многие уже освещали не раз, стоить отметить тенденцию, что этой процедуры боятся все и всегда, даже если скрывать нечего.

Во-первых, это обусловлено тем, что сам процесс малоприятен.

Во-вторых, никто не знает точно, о чем будут спрашивать и о каких контрагентах будет допрос.

В-третьих, что не удивительно, сильна боязнь налоговой службы, собственно как и всех контролирующих и силовых структур в нашей стране.

Самым важным в любом допросе является завершающий его документ — протокол, а именно невозможность изменить ранее данные показания. Только в тех случаях, когда были явные нарушения со стороны инспекторов, ответы можно признать полученными с нарушением. Но это редкий случай.

Страх дает возможность инспекторам получить нужный им ответ. Игра инспекторов на эмоциях, на страхе свидетеля, осознании им вины, дает первую возможность «расколоть», получить нужную информацию.

Как правило, это выражено в постоянно нарастающем давлении через вопросы, часто задаваемые уже после отраженного ответа. Инспектор не дает сформулировать ответ, постоянно перебивает и старается навести директора на нужный инспектору ответ.

Безусловно, это является нарушением, но без сопровождения налогового юриста или адвоката такие действия не удается предотвратить, и свидетель «раскалывается».

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Большое влияние оказывают угрозы инспекторов по принципу «добрый-злой» налоговик. Бывает, что роль доброго и злого может играть и один инспектор, но процедура сопровождается следующей формулировкой: расскажи что знаешь, и ответственности никакой не будет.

Если не расскажешь, то будешь отвечать за многомиллионные долги, наступит банкротство и субсидиарная ответственность, отберут все имущество или даже хуже — посадят.

Происходит явная манипуляция на страхе и предлагается вариант избавления от страха.

Ставят в вину несостыковки и незнание информации. Достаточно часто бывает, что директор не знает ряда данных о своей организации. Связано это вовсе не с ведением противозаконной деятельности или «номинальностью», а с тем, что обязанность что-то знать возложена на другое лицо.

По мнению налоговых инспекторов, директор должен знать все и всех, а также помнить все транзакции наизусть.

Конечно, этого директор знать не обязан, но главные аргументы инспектора: «Как это вы не знаете?!», или «Почему-то другие руководители такие вопросы знают...», ставят свидетеля в тупик. В результате реального руководителя могут объявить номиналом.

Получается, что большая часть допросов, которые проводят проверяющие, зависят от испытываемых свидетелями эмоций. Кто-то с эмоциями справиться может, кто-то — нет. Именно поэтому катализатором должно стать другое лицо, имеющее соответствующий опыт во взаимодействии с ФНС. Тогда произойдет снижение эмоционального давления, будет соблюден баланс проведения «переговоров», когда на стороне налогоплательщика не один человек и будет дана соответствующая правовая защита.

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