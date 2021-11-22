«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.

Почти как Николай Васильевич

ФНС становится все добрее и добрее. Теперь вот будет все налоги считать за бизнес и простых людей сама — декларации хотят отменить.

Даниил Егоров дал большое интервью, где рассказал, почему. Все дело в том, что заполнение деклараций ФНС считает дополнительными издержками для бизнеса. Надо переходить на инновационные варианты работы.

— В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — сказал главный мытарь.

В общем, долой налоговый учет и отчетность. Сожгут декларации, как Гоголь второй том «Мертвых душ»?

На этом дело, кстати, не закончится: в ФНС хотят еще и создать единый налоговый счет для «упрощения работы с бизнесом».

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К слову о мертвых душах. Рассказ о том, как с помощью именно этой технологии гоголевских времен пять бухгалтеров, мягко говоря, нагрели бюджет на 11 миллионов рублей.

Кстати

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