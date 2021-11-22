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«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.

Почти как Николай Васильевич

ФНС становится все добрее и добрее. Теперь вот будет все налоги считать за бизнес и простых людей сама — декларации хотят отменить.

Даниил Егоров дал большое интервью, где рассказал, почему. Все дело в том, что заполнение деклараций ФНС считает дополнительными издержками для бизнеса. Надо переходить на инновационные варианты работы.

— В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — сказал главный мытарь.

В общем, долой налоговый учет и отчетность. Сожгут декларации, как Гоголь второй том «Мертвых душ»?

На этом дело, кстати, не закончится: в ФНС хотят еще и создать единый налоговый счет для «упрощения работы с бизнесом».

Наши читатели содрогаются:

Что скажете, коллеги? Профессия бухгалтера все-таки умрет на фоне таких новшеств? Мы убеждены, что не умрет, просто бухгалтеру понадобятся новые, более важные знания. Например, управленческого учета. Для этого мы и запустили курс повышения квалицикации.

Просто офигеть

К слову о мертвых душах. Рассказ о том, как с помощью именно этой технологии гоголевских времен пять бухгалтеров, мягко говоря, нагрели бюджет на 11 миллионов рублей.

Кстати

Форма декларации по НДС в следуюшем году поменяется: ловите подробности.

Черная пятница в Laba: четыре курса по цене двух!

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Кто на новенького

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Полезности

Из того, что почитать по дороге с работы: забирайте крутую статью о банкротстве юрлиц.

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