«Ночной бухгалтер». Революция в отчетности: ФНС задумала отменить все декларации

Похоже, налоговики готовят настоящий переворот, потому что планируют отменить все декларации. Начнут с 3-НДФЛ.
Почти как Николай Васильевич
ФНС становится все добрее и добрее. Теперь вот будет все налоги считать за бизнес и простых людей сама — декларации хотят отменить.
Даниил Егоров дал большое интервью, где рассказал, почему. Все дело в том, что заполнение деклараций ФНС считает дополнительными издержками для бизнеса. Надо переходить на инновационные варианты работы.
— В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году, — сказал главный мытарь.
В общем, долой налоговый учет и отчетность. Сожгут декларации, как Гоголь второй том «Мертвых душ»?
На этом дело, кстати, не закончится: в ФНС хотят еще и создать единый налоговый счет для «упрощения работы с бизнесом».
Наши читатели содрогаются:
Что скажете, коллеги? Профессия бухгалтера все-таки умрет на фоне таких новшеств? Мы убеждены, что не умрет, просто бухгалтеру понадобятся новые, более важные знания. Например, управленческого учета. Для этого мы и запустили курс повышения квалицикации.
Просто офигеть
К слову о мертвых душах. Рассказ о том, как с помощью именно этой технологии гоголевских времен пять бухгалтеров, мягко говоря, нагрели бюджет на 11 миллионов рублей.
Кстати
Форма декларации по НДС в следуюшем году поменяется: ловите подробности.
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Кто на новенького
Еще детали новой, автоматизированной упрощенки:
- для бизнеса на АУСН тарифы страховых взносов будут 0 %. Но пенсия у сотрудников будет
- как считать НДФЛ по сотрудникам бизнеса на АУСН
Полезности
Из того, что почитать по дороге с работы: забирайте крутую статью о банкротстве юрлиц.
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- Налоговые риски ресторанных групп: где заканчивается структурирование и начинается дробление
Ваша туманная редакция