Как получить QR-код через Госуслуги

По QR-кодам в разных регионах — разные правила, куда можно только с ними, а куда без них. Но алгоритм, как получить QR-код — одинаковый для всех регионов, через федеральный портал Госуслуг.

На Госуслугах сейчас можно получить три варианта документа с QR-кодом:

сертификат вакцинированного от COVID-19;

сертификат переболевшего COVID-19;

результат ПЦР-теста.

Во всех случаях нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Москвичи могут получить QR-код здесь.

Сертификат вакцинированного от COVID-19

Выдается после прохождения вакцинации, действует 1 год. Для получения нужно предоставить СНИЛС или полис ОМС в пункте вакцинации.

Код должен прийти в течение трех дней после второй прививки.

Если не приходит — нужно проверить статус учетной записи на Госуслугах, правильно ли введены СНИЛС, паспортные данные.Если все введено верно, но кода все еще нет, нужно сообщить об ошибке. После получения жалобы пользователю выдается временный QR-код на 14 дней.

Когда проблему не получилось решить даже жалобой — нужно идти в медучреждение, где ставили прививку, и проверить, внесли ли ваши данные в систему. Это все те же ФИО, паспортные данные, СНИЛС, дата рождения. Если есть ошибка — нужно исправить.

Ошибок нет, но есть статус «учётная запись не найдена»? Тогда нужно попросить медиков внести данные снова.

Кстати, форму сертификата недавно поменяли. И могут снова поменять, чтобы добавить туда фото.

Сертификат переболевшего COVID-19

Этот сертификат выдается после выздоровления, если человек в течение последних 6 месяцев переболел и обращался к врачу. Действует полгода.

Если не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесённой болезни. Если данных о том, что вы переболели, нет в федеральном регистре заболевших, вам нужно сдать ПЦР-тест и получить QR-код, подтверждающий наличие отрицательного ПЦР-теста.

QR-код по результатам ПЦР

Этот код действует 72 часа. При сдаче ПЦР-теста в лаборатории дайте согласие на передачу данных на Госуслуги. Если QR-код не появится, нужно писать жалобу, тема сообщения: «QR-код ПЦР-теста».

В Москве действуют коды для ПЦР, которые получены либор в городских поликлиниках, либо в лабораториях, подключенных к ЕМИАС.

Результат теста на антитела

Этот результат тоже можно посмотреть в учетной записи на Госуслугах. Однако QR-код по нему получить нельзя.

Сейчас власти думают, давать неофициально переболевшим с антителами QR-коды или нет.

Где искать

По всем ситуациям результаты в учетной записи лежат в одном месте:

Записаться на вакцинацию через Госуслуги можно здесь.