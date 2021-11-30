«Ночной бухгалтер». Единый налоговый платеж для бизнеса все-таки ввели

Бизнес все-таки будет платить налоги единым платежом. Только непонятно, кому это нужно.

Подарочки к концу года

Разговоры про то, чтобы бизнес платил все налоги одной платежкой, как сейчас это могут делать физлица, ходили давно. Теперь официально принят закон.

Это добровольный вариант уплаты налогов, который заработает с 1 июля следующего года.

Если совсем коротко, то суть в том, что вы проводите сверку с налоговой, переходите на этот режим и дальше делаете один платеж, а налоговики сами распределят деньги от вас на уплату каждого налога.

Впрочем, так называемое удобство тут только в том, что платеж один: отчитываться об исчисленных суммах налогов вам все равно придется самим. Там много нюансов.

Так что большой вопрос: кому будет удобно от этого нового платежа на самом деле?

Наши читатели уже высказались:

«Пока выглядит как усложнение системы. Если в классическом режиме можно разобраться по любой транзакции отдельно, то в новой системе трудоемкость любой сверки возрастает на порядок.

Но, с другой стороны, если на размер переплаты по налогу на прибыль можно будет платить НДС и НДФЛ без лишней бюрократии, то может это плюс. А если это объединение только платежной операции. А дальше все как сейчас, то плюсов вообще не видно.»

И еще:

«Что тут непонятного? Если на это повестись, то надо будет тонну бумаги в налоговую подать и до и после перечисления налогов.»

Я календарь переверну

... и снова 1 декабря: а значит, последний день уплаты налогов для физлиц.

А еще с 1 декабря расширяется перечень товаров, которые надо маркировать: речь про молочку и воду.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за подделку маркировки.

Запутались в целой горе разных новшеств, а конец года (и годовая отчетность) все ближе? Не надо ломать голову самим, напишите нашим экспертам. Ответим на ваши вопросы и развеем все сомнения :)

Цитата дня

«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился» — Владимир Путин

Казус

Налоговики предлагают уточниться и доплатить с рассрочкой. Акция невиданной щедрости. Что дальше? Кредит на уплату налогов? Рефинансирование долга?

Вы твердо решили открыть свой бизнес и хотите как можно быстрее его зарегистрировать? Ак Барс Банк знает, как вам помочь! В банке запустили бесплатный онлайн-сервис для регистрации бизнеса, с которым вам: не нужно ходить в налоговую;

не надо платить пошлину. Новый сервис крут еще и тем, что: помогает выпустить электронную подпись;

сам готовит необходимые документы для регистрации. Экономим ваши деньги, время и нервы! Подробнее тут

Ваша довольная редакция