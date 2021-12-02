«Ночной бухгалтер». Скоро начнутся массовые проверки ОКВЭДов

Внезапно (хотя кого мы обманываем) выяснилось, что у бизнеса частенько возникает путаница с кодами ОКВЭД. С проблемой хотят решительно бороться.

Распутаница

Систему учета кодов ОКВЭД хотят поменять. Почему? Нередкими стали случаи, когда реальная деятельность бизнеса не совпадает с кодом в ЕГРЮЛ. Такие накладки происходят, когда у компании при регистрации выбирается один основной вид деятельности, а со временем она начинает работать по другому. Актуализировать данные в ЕГРЮЛ предприниматели забывают.

А потом начинаются проблемы, вроде тех неприятных историй, что сейчас происходят с субсидиями, которые пострадавший бизнес не может получить из-за неактуального ОКВЭД.

Помощь предложила самая заботливая госслужба (зачеркнуто) ФНС: теперь она будет разрабатывать меры, которые помогут актуализировать ОКВЭДы. Звучит страшновато.

Пока что помогать с процессом вызвались банки: они могут установить род деятельности клиента по транзакциям.

Среди клерков потихоньку разгорается дискуссия:

«Столько суеты на пустом месте! Жили без актуальных ОКВЭД — и ничего, небо не упало. Значит они и не нужны никому. Их бы отменить совсем за ненадобностью, а не городить новые геморы для „актуализации“!»

И вот:

«В части ОСНО можно было бы отследить „почти до копейки“ следующим образом. Есть 2 декларации — налог на прибыль и НДС. Например, в НП добавить лист с расшифровкой выручки по кодам ОКВЭД. Аналогично с НДС добавить лист с расшифровкой ОКВЭД выписанных счетов-фактур(УПД), добавив новый реквизит в счёт-фактуру (УПД). С остальными видами деятельности надо думать, есть предложения, коллеги?»

Это, впрочем, далеко не все новости про ОКВЭД. В копилку автоматизации ФНС добавила еще одно новшество: с 2023 года компаниям не нужно будет подтверждать ОКВЭД в ФСС. ИП так делают и сейчас.

Кстати, про ФСС

Важный момент про удержание алиментов с больничных: теперь ФСС будет это делать автоматически.

Ловите четкую и понятную таблицу о том, откуда ФСС будет брать данные для расчета больничных.

Теперь накапает

Не заплатили транспортный или земельный налог в срок? Добро пожаловать в клуб должников: с сегодняшнего дня начинают капать пени за неуплату.

На зарядку становись

Министерство спорта наконец-то опубликовало список организаций, при оплате услуг которых можно будет получить вычет на спорт. Ищите свой спортзал или студию.

Документ, который нужен всем

Это, конечно, сертификат о повышении квалификации по видам налогового контроля, который можно получить за прохождение такого курса на «Клерке». Представляете, какой плюс к вашему резюме — не просто догадки, а четкое знание всех видов налоговых проверок изнутри!

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