«Ночной бухгалтер». Скоро начнутся массовые проверки ОКВЭДов

Внезапно (хотя кого мы обманываем) выяснилось, что у бизнеса частенько возникает путаница с кодами ОКВЭД. С проблемой хотят решительно бороться.
Распутаница
Систему учета кодов ОКВЭД хотят поменять. Почему? Нередкими стали случаи, когда реальная деятельность бизнеса не совпадает с кодом в ЕГРЮЛ. Такие накладки происходят, когда у компании при регистрации выбирается один основной вид деятельности, а со временем она начинает работать по другому. Актуализировать данные в ЕГРЮЛ предприниматели забывают.
А потом начинаются проблемы, вроде тех неприятных историй, что сейчас происходят с субсидиями, которые пострадавший бизнес не может получить из-за неактуального ОКВЭД.
Помощь предложила самая заботливая госслужба (зачеркнуто) ФНС: теперь она будет разрабатывать меры, которые помогут актуализировать ОКВЭДы. Звучит страшновато.
Пока что помогать с процессом вызвались банки: они могут установить род деятельности клиента по транзакциям.
Среди клерков потихоньку разгорается дискуссия:
«Столько суеты на пустом месте! Жили без актуальных ОКВЭД — и ничего, небо не упало. Значит они и не нужны никому. Их бы отменить совсем за ненадобностью, а не городить новые геморы для „актуализации“!»
И вот:
«В части ОСНО можно было бы отследить „почти до копейки“ следующим образом. Есть 2 декларации — налог на прибыль и НДС. Например, в НП добавить лист с расшифровкой выручки по кодам ОКВЭД. Аналогично с НДС добавить лист с расшифровкой ОКВЭД выписанных счетов-фактур(УПД), добавив новый реквизит в счёт-фактуру (УПД). С остальными видами деятельности надо думать, есть предложения, коллеги?»
Это, впрочем, далеко не все новости про ОКВЭД. В копилку автоматизации ФНС добавила еще одно новшество: с 2023 года компаниям не нужно будет подтверждать ОКВЭД в ФСС. ИП так делают и сейчас.
Кстати, про ФСС
Важный момент про удержание алиментов с больничных: теперь ФСС будет это делать автоматически.
Ловите четкую и понятную таблицу о том, откуда ФСС будет брать данные для расчета больничных.
Теперь накапает
Не заплатили транспортный или земельный налог в срок? Добро пожаловать в клуб должников: с сегодняшнего дня начинают капать пени за неуплату.
На зарядку становись
Министерство спорта наконец-то опубликовало список организаций, при оплате услуг которых можно будет получить вычет на спорт. Ищите свой спортзал или студию.
Документ, который нужен всем
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