«Ночной бухгалтер». Компании должны просить у поставщиков паспорта гендиров

Похоже, именно так считают суды, когда проверяют, соблюдал ли бизнес должную осмотрительность.

А ключ от квартиры, где деньги лежат?

Налоговикам суды не разрешают требовать от бизнеса слишком много для проявления должной осмотрительности. При этом сами, мягко говоря, перебарщивают с документами.

Юристы приводят в пример несколько свежих случаев в судебной практике, когда от компаний требуют не только какую-нибудь бухотчетность или банковские документы, но и...паспорт генерального директора.

Звучит настолько нелепо, что в голове не укладывается. Бухгалтеры уже представили, как это на практике:

«Серьезно? Паспорт директора?!? А может еще прописку и ключи от своей квартиры дать? А как же персонданные? Директор может и не согласиться разбросаться своими паспортными данными. И будет прав»

Некоторые даже советуют, как отбиваться:

«Предоставлять скан паспорта генерального директора каждому представителю поставщика для заключения договора — это нечто... из реальной жизни.

Каждому заявившему подобное, предлагаю вначале предоставить скан паспорта их директора. Представитель поставщика вначале впадает в небольшой ступор. Затем, без особого энтузиазма соглашается, что можно обойтись и без скана паспорта директора.»

Получается, налоговикам нельзя заставлять бизнес к таким мерам прибегать, а вот судам можно. Так получается?

Спецрежимам на заметку

Собираетесь переходить на ПСН с 1 января? Не пропустите срок подачи заявления.

Если вы работаете в Крыму, имейте в виду, что ставка по ПСН будет повышена с 2022 года.

А вот с упрощенцами ситуация другая: там в некоторых регионах ставка по УСН снижается.

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Про малый бизнес

Занимательная статистика: несмотря на коронакризис, популярность общепита как рода деятельности для малого бизнеса растет. Во всяком случае, такие результаты показывает исследование.

Немного про щедрость. Путин поручил продлить малому бизнесу компенсацию за платежи по системе быстрых платежей до конца 2022 года. Компенсировать будут из бюджета.

Подорожники

Листы на любой вкус и масштаб проблемы:

Кстати, почитайте еще полезности про налоговые долги: хорошая статья о том, какой они скрывают капкан для вашего бизнеса.

В июле стала обязательной система прослеживаемости товаров — не путайте с маркировкой от Честного Знака. 1 января 2022 истекает отсрочка по требованию делать уведомления в ФНС об остатках и уже в январе нужно сдать отчет об операциях с прослеживаемыми товарами. Это обязательно для всех юрлиц и ИП, кто продает и покупает импортные товары, даже для собственных нужд. Как сдать отчет, какая есть ответственность, как заполнять УПД и счета-фактуры, как вести ЭДО — на вебинаре МоегоСклада. Записаться

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