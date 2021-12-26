Как нельзя увольнять сотрудников в 2022 году: обзор резонансных судов

Частые изменения в ТК РФ позволяют сделать вывод: многое в работе кадровиков определяет судебная практика и трудовые споры. Это особенно важно для трудовых споров по увольнению, где суды обращают внимание на каждую деталь. На что они будут смотреть в 2022 году? Разобрали 3 причины споров: сокращение, взыскания, соглашение сторон.

В одном кейсе сотрудницу сократили, но профсоюз, в котором она была председателем, не дал согласия. Компания оспорила отказ в суде и уволила, не дождавшись вступления решения суда в силу. Суды признали увольнение законным, а КС РФ решил: увольнение законно, но надо перенести дату увольнения — на день вступления в силу решения суда, а также оплатить работнику средний заработок за эти дни.

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Еще один вывод: если несколько человек претендуют на одну вакансию, выбрать, кого перевести на нее, надо с учетом преимущественного права. А вот в другом деле суд посчитал, что размещение вакансий в Интернете (на сайтах поиска работы) не доказывает, что в штатном расписании есть свободные места. Следующий вывод: сокращение можно проводить лишь при объективных причинах — организационного или технологического характера, которые не дают продолжить трудовые отношения. Если сокращение мнимое и работнику не предложат другие вакансии, суд его восстановит. Суд восстановит человека, и если компания сократит должность, а затем введет почти такую же, на которую возьмет нового работника.

Не менее внимательно надо относиться и к взысканиям. Например, в одном из дел суд определил, что отсутствие на месте более 4 часов подряд в день рождения сотрудника само по себе не является прогулом. Особенно, если в компании есть практика уходить в праздник раньше времени. Также нельзя увольнять за прогул, если отпуск согласован устно. А если проступок действительно был, надо учесть его тяжесть и обстоятельства его совершения. Например, работник днем ушел в суд, чтобы получить решение суда. Его не отпустили, но он все равно ушел, а затем — его уволили. Суд посчитал расторжение договора незаконным: человека не было по уважительной причине, его отсутствие связано с защитой трудовых прав.

Кстати, если вы переведете сотрудника на дистанционку, но не поменяете место работы в договоре (т.е. не заключили соглашение), суд не увидит прогула из-за отсутствия работника.

Даже при соглашении сторон суд детально изучает факторы. Соглашение задолго до увольнения суд может признать незаконным. Если с сотрудником подписали соглашение с компенсацией, но затем он отказался от увольнения, суд встанет на его сторону. В период действия уведомления он имеет право изменить свое мнение. А вот после даты увольнения отозвать свое решения уже нельзя (кроме беременных сотрудниц).

Пристально изучают дела, связанные с принуждением. Водителя сняли с линии отвезли в отдел кадров. Ему сказали, что уволят по инициативе компании, но дали заявление на увольнение по соглашению. Он подписал его под давлением, а затем обратился с иском. Суд решил: нельзя подписать соглашение без желания работника, и он не мог осознанно выбрать основание, т.к. его озвучили «день в день».

А вот в другом деле работник оспорил соглашение, сказав, что ему угрожали увольнением по статье и вынудили уйти. Однако суды встали на сторону работодателя. Предупреждение об увольнение за виновные действия не говорит об оказании давления. Человек воспользовался правом уйти по соглашению, чтобы избежать наказания. Действия компании совершенно законны.