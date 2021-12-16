«Ночной бухгалтер». ИП в шоке от цен патентов на 2022 год, но налоговики не дают от них отказаться

В некоторых регионах можно просто офигеть от того, как подняли стоимость патента на 2022 года. Предприниматели пытаются отказаться от ПСН, но налоговая...не принимает у них отказы.

Отказ в отказе

В Москве, например, цена патента выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Ничего не подозревающие предприниматели узнали об этом сюрпризе только сейчас — и конечно, пишут заявления об отказе от патента.

Но не тут-то было! Некоторые инспекторы отказ не принимают. Требуют писать заявление по установленной форме «о прекращении деятельности на ПСН».

Но, во-первых, деятельности как таковой еще нет, речь о патенте на следующий год. А во-вторых, сама ФНС недавно выпустила письмо, где черным по-белому разрешила предпринимателям отказываться от патента до начала срока его действия. Причем с помощью заявления в произвольной форме.

— В налоговом и административном праве в целом работает принцип, позволяющий «передумать» до начала периода применения нового налогового режима — так это и с УСН работает, — напоминает Алексей Артюх, партнер юридической компании Taxology. — Для ПСН не вижу поводов для исключений. Даже если прямо такая возможность не указана в Кодексе — гражданин должен иметь право до наступления налогового периода изменить решение относительно применяемой системы. В таком случае ни ущерба бюджету, ни сложностей с учетом не возникнет.

Возмущенные москвичи делятся историями об «отказе в отказе» и пишут:

«Собянину надо готовиться, что ИП на патенте либо уйдут в самозанятые, либо закроются и будут работать в черную (знаю таких, говорят, проще заплатить штраф при проверке, чем налоги платить). При любом раскладе налогов соберут меньше.»

Мы не сторонники таких обобщений, но с цен на патенты тоже офигеваем. То, что налоговики не читают собственные письма — это, конечно, не новость. А вот как быть ИП на патенте в будущем году — действительно непонятно.

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Однако

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