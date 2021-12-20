«Ночной бухгалтер». Как отбиться от претензий в незаконном дроблении в 2022 году

Чтобы доначислить, просто доказать дробление недостаточно: налоговики вполне могут и проиграть в суде. Против них могут сработать их же аргументы.

Не докажешь

Как ни крути, дробление бизнеса не всегда бывает незаконным. Компания попадает на санкции, если сделала это ради необоснованной налоговой выгоды.

Следовательно, чтобы доначислить налоги, надо сначала доказать фиктивность сделок и искусственность дробления.

Две компании на ОСНО и УСН работали вместе, но при этом имели несколько признаков взаимозависимости. В этом налоговикам удалось убедить суды. А вот доказать подконтрольность одной компании по отношению к другой, как и факт искусственного создания упрощенца, не получилось.

Компания отстояла деловую цель сделок. Так что и доначислить не дали.

Мораль сей басни стара как мир: компании могут работать в тесной связке друг с другом, но только если у этих действий есть экономическая цель. Тогда и с претензиями налоговиков можно побороться.

С полей инноваций

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2022

Налог с процентов по вкладам со следующего года уменьшится: теперь НДФЛ не надо будет платить с большей суммы — 85 тысяч рублей.

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