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«Ночной бухгалтер». ФНС посчитает налоги сама, но бухгалтерам придется проверять

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Станет ли бизнесу легче жить от того, что ФНС сама будет считать налоги? Даже в «1С» говорят, что бухгалтерам придется все перепроверять за налоговиками.

Таков путь

Налоговики становятся все неудержимее в стремлении считать за бизнес налоги самим. Бухгалтерам говорят, что нагрузки на них станет меньше. Но вот так ли это? У клерков большие сомнения.

В ФНС считают, что НПД, единый налоговый платеж, новая автоматическая упрощенка и другие идеи такого рода за последнее время делают жизнь бизнеса легче. В ответ на это даже в фирме «1С» говорят: бухгалтеру придется проверять, правильно ли налоговики все посчитали.

У наших читателей, что называется, «подгорело»:

«А у бухгалтера будет трудовой договор (контракт) с ФНС за подтирание за ее сотрудниками? Или в этом случае будет действовать спецрежим трудовых отношений под названием „Халява“?»

и вот еще:

«У меня на радостях об изменениях в законодательстве несколько ИП с работниками решили с нашей компанией расторгнуть договор на бух. обслуживание.... Я им пожелала УДАЧИ!!!»

А на вопрос, как думают бухгалтеры, снизится ли на них нагрузка в перспективе, клерки ответили:

«Хороший у вас тамада и шутки веселые»

В общем, ощущение, что не легче станет в каждой бухгалтерии, а совсем наоборот. Вот что рассказала Карина Урберг, партнёр-адвоката АБ «Центр Экономической Безопасности»:

— Господин Егоров в интервью программе «Налоги» говорил о формировании доверия между бизнесом и ФНС. Причем упоминая, что это «двусторонняя улица» и признавая, что налогоплательщик сможет доверять ФНС тогда, когда будет знать, что налоговая правильно считает налоги.

Между тем, опыт делегирования ФНС расчета транспортного и земельного налогов повлек за собой для наших клиентов множество «разборок» и пересчетов с инспекциями. Это показывает, что доверие к налоговикам у бизнеса, если и будет формироваться, то очень долго. Поэтому полагаю, что пока ФНС создаёт «такую систему налогового администрирования, чтобы она могла позволить себе доверять налогоплательщикам, чтобы они доверяли ей», нагрузка на экономику в целом возрастёт, т.к. обе стороны будут тратить деньги и время на подсчеты.

Генеральная уборка

Еще в конце прошлого года власти вдруг внезапно обнаружили, что в ОКВЭДах большой бардак и надо с этим что-то делать. Сказано — сделано: ФНС уже пришла на помощь и делает сервис, через который бизнес будет пробивать свои коды ОКВЭД.

С помощью сервиса можно будет выяснить, какой именно вид деятельности ведется на самом деле.

Отбились

Предпроверочный анализ и другие инструменты ФНС, которые налоговики используют в работе, раскритиковал депутат Госдумы. Дескать, они даже в Налоговом кодексе не прописаны. Даниил Егоров отпарировал: мол, ну и что, главное, что мы полномочия не нарушаем.

Берите на заметку

Рассказываем, как перевозить древесину без проблем с законом по новым правилам.

А к вечернему кофе забирайте статью про историю налогов в Древнем Риме: мы прям зачитались.

Изменения для розничной торговли в 2022: новое в законодательстве

В 2022 году розницу ожидает серия изменений в законодательстве. Большинство из них — уже в первом полугодии. Семь дедлайнов по маркировке, прекращение отправки УПД через Честный Знак, обязательное применение ФФД 1.2.

Также — новый налоговый режим вместо УСН, отмена плановых проверок ККТ налоговой инспекцией, новая форма транспортной накладной. О самом важном вы узнаете на вебинаре с экспертами сервиса МойСклад: как подготовиться к изменениям и что делать уже сейчас для избежания штрафов.

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