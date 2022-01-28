«Ночной бухгалтер». На главбухов вешают подбор персонала. А еще им приходится заменять уборщиц

Бухгалтеров заставляют искать персонал. А если не найдешь — придется самому полы мыть. Абсурд? То ли еще бывает.
Пойди туда не знаю куда, приведи того не знаю кого
И швец, и жнец, и на дуде игрец — и все это про современных бухгалтеров. Сначала мы рассказали о штатном главбухе, которому приходится нанимать сотрудников, а потом клерков, что называется, прорвало.
Например, директор одной компании посчитал, что платит уборщице слишком много, уборщица уволилась, директор бросил на главбуха и секретаря поиск новой. А пока суть да дело, главбух мыла полы перед кабинетом директора.
История, конечно, с оттенком абсурда: поиск персонала, конечно, не бухгалтерское дело, но чтобы уборщицу заменять? Впрочем, в российском бизнесе, кажется, может быть вообще все что угодно.
Как у вас дела обстоят, коллеги?
Простого бухгалтера, может, и бросят на поиск работников, но бухгалтер со знанием управленческого учета — дело совсем другое. Записывайтесь на курс повышения квалификации «Клерка»: всему научим и понятно расскажем, и удостоверение дадим.
Усидеть на двух стульях — не вопрос
А если точнее, то работать в двух компаниях-конкурентах одновременно — вполне себе законно, рассказал Роструд.
А еще
В правилах охраны труда изменения: теперь работодателям надо будет учитывать микротравмы сотрудников. Как именно это делать, мы рассказали тут.
Мем дня
Извините, но пятничное:
Про 4-ФСС
Важное про отчетность за 2021 год:
- про новый критерий в 10 человек;
- а еще ФСС грозится, что по 4-ФСС найдет всех, кто платит зарплаты ниже МРОТ.
Отличники
Мытари хвалятся, как им россияне пятерки ставят. А вы тоже из таких россиян?
Лечим повышенную тревожность
Попробуйте не афобазол, а «Клерк.Консультации». Успокаивает и настроение поднимает. А как же еще, если наши эксперты помогут с решением сложных проблем, особенно в тяжкую пору отчетности?
Ваша ловит дзен редакция
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
Узнайте, когда делать переходные проводки по новым ФСБУ, чтобы они не попали в отчетность за 2021 год.
Только 4 февраля пошаговый разбор заполнения годового отчета с учетом новых ФСБУ на большом вебинаре с одним из лучших спикеров по бухучету, аудитором, главным методологом ГК Energy Consulting А. Рабиновичем.