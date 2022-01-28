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«Ночной бухгалтер». На главбухов вешают подбор персонала. А еще им приходится заменять уборщиц

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Бухгалтеров заставляют искать персонал. А если не найдешь — придется самому полы мыть. Абсурд? То ли еще бывает.

Пойди туда не знаю куда, приведи того не знаю кого

И швец, и жнец, и на дуде игрец — и все это про современных бухгалтеров. Сначала мы рассказали о штатном главбухе, которому приходится нанимать сотрудников, а потом клерков, что называется, прорвало.

Например, директор одной компании посчитал, что платит уборщице слишком много, уборщица уволилась, директор бросил на главбуха и секретаря поиск новой. А пока суть да дело, главбух мыла полы перед кабинетом директора.

История, конечно, с оттенком абсурда: поиск персонала, конечно, не бухгалтерское дело, но чтобы уборщицу заменять? Впрочем, в российском бизнесе, кажется, может быть вообще все что угодно.

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А если точнее, то работать в двух компаниях-конкурентах одновременно — вполне себе законно, рассказал Роструд.

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