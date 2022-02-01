«Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст за вас данные в Росстат

Пенсионный фонд облегчит бизнесу жизнь: теперь там сами будут передавать данные в Росстат, дублировать отчеты не понадобится.
Забота
Мы знаем, что вам тоже надоел негатив, поэтому принесли хорошие новости: сдавать одни и те же данные в ПФР и Росстат будет не нужно. Пенсионный фонд теперь будет сам передавать все в Росстат — по закону, конечно, обезличенные данные.
Речь, в частности, про:
- сведения о мерах соцподдержки;
- сведения о социальных услугах и государственной соцпомощи;
- сведения об иных социальных гарантиях и выплатах.
Точного перечня пока нет, его скоро определит правительство.
Легкое беспокойство, конечно, есть: не потеряются ли данные в процессе передачи? Точно ли все они будут обезличены? Впрочем, не будем торопить события: закон вступит в силу только через полгода.
Еще немножко заботы
Налоговики будут передавать ПФР и соцзащите сведения о доходах семьи для получения детских пособий. Справки собирать будет не нужно.
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