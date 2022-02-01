«Ночной бухгалтер». ПФР сам сдаст за вас данные в Росстат

Пенсионный фонд облегчит бизнесу жизнь: теперь там сами будут передавать данные в Росстат, дублировать отчеты не понадобится.

Забота

Мы знаем, что вам тоже надоел негатив, поэтому принесли хорошие новости: сдавать одни и те же данные в ПФР и Росстат будет не нужно. Пенсионный фонд теперь будет сам передавать все в Росстат — по закону, конечно, обезличенные данные.

Речь, в частности, про:

сведения о мерах соцподдержки;

сведения о социальных услугах и государственной соцпомощи;

сведения об иных социальных гарантиях и выплатах.

Точного перечня пока нет, его скоро определит правительство.

Легкое беспокойство, конечно, есть: не потеряются ли данные в процессе передачи? Точно ли все они будут обезличены? Впрочем, не будем торопить события: закон вступит в силу только через полгода.

Еще немножко заботы

Налоговики будут передавать ПФР и соцзащите сведения о доходах семьи для получения детских пособий. Справки собирать будет не нужно.

Что нового в налогах физлиц? А если эти физлица — собственники бизнеса? Если вам нужно декларировать доходы, имущество, банковские счета, у вас имеются источники дохода как в России, так и за рубежом — этот бизнес-завтрак для вас. На встрече «Актуальные тенденции в налогообложении физических лиц. Как защитить свои активы?» 2 февраля от КСК Групп мы обсудим ключевые тенденции в налогообложении физлиц и главные моменты, которые нужно знать, чтобы защитить свои права перед налоговиками. Узнать подробности и записаться можно по ссылке.

Про отчетность

За первый квартал 2022 года отчитаться по НДС нужно будет уже по новой форме. Забирайте подробности о том, что изменилось.

Мы спросили бухгалтеров, показывают ли они убытки в декларации. Большинство сказали: нет, ибо меньше проблем с налоговиками будет.

Не болейте

Новая волна ковида шагает большими темпами, а потому Минтруд рекомендует перевести максимум сотрудников на удаленку.

Гид по январским новшествам

Чтобы не пропустить ничего важного, открывайте наш небольшой обзор месяца: мы собрали туда все ключевые изменения коротко и без воды.

Ваша немного приболевшая редакция