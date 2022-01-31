Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Про ЭДО, переделку Налогового кодекса, пенсии и объединение года. Что вы могли пропустить в январе

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Собрали топ-новостей января, которые бухгалтерам просто нельзя не прочитать.

Новые электронные документы

Итак, поехали. Сначала для всех, кто занимается грузоперевозками: ФНС утвердила формат электронных транспортных накладных. Если точнее, то теперь в электронной форме будут:

  • транспортная накладная;
  • сопроводительная ведомость;
  • заказ-наряд.

Больше о том, как работать с ЭДО в грузоперевозках, мы рассказали тут.

Подписывайтесь на «Разборы»: топ свежих статей об изменениях в законах каждую неделю. Пишет лично главред.

Новое в больничных

Только глухой и слепой еще не знает, что больничные с 2022 года стали электронными. Но одно дело сами больничные листки, а другое дело — как их открывать и закрывать.

Похоже, этот процесс решили довести до ума, потому что:

Все, что нужно знать про электронные больничные в 2022 году, читайте в этой статье.

Новости налоговиков

В ФНС продолжают курс на автоматизацию всего и вся. Уже с 1 июля стартует эксперимент с единым налоговым платежом для бизнеса: записаться на него (то есть, подать заявление) можно будет уже с 1 апреля.

Еще вместе с экспертами мы выяснили, как налоговики ищут компании, с которых «есть что взять» при проверках: у них для этого есть целая балльная система.

Все подробности о том, как считают баллы — тут.

Сюрприз месяца: стало известно, что скоро снова перепишут Налоговый кодекс. Поправки коснутся практически всех налогов. Какие это будут поправки — пока тайна, покрытая мраком.

И наконец, ФНС уже разрабатывает сервис для выбора ОКВЭДов для бизнеса. Он заработает уже с 2023 года.

Внезапно про пенсии

Сначала Путин заговорил о том, что пенсии надо индексировать выше уровня инфляции, и вот уже одобрен закон, по которому в этом году пенсионеры получат не на 5,9%, а на 8,6% больше, чем в прошлом.

Таблица, как теперь пересчитают пенсии, тут.

Революционные новости

Бомба, прилетевшая к нам в самом конце января: ФСС и ПФР объединят! Уже в 2023 году. Капитально изменится и отчетность. Отменяются:

  • СЗВ-М;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • ДСВ-3;
  • СЗВ-ТД;
  • 4-ФСС.

Но это, конечно, далеко не все. Изменения планируются масштабные, в том числе в НК: для взносов установят единый тариф и единую предельную базу. Из-за этого взносы вырастут, но зато увеличатся пособия.

Подробности о том, как все это будет работать — в статье.

Про слово — не воробей

Начало года прямо порадовало нас совершенно шедевральными высказываниями чиновников — вроде«в России лучшая налоговая служба в мире, но с налогоплательщиками не повезло». И мы решили запустить новую рубрику «Цитата дня». Уверены, вы ее уже оценили. Вот первые выпуски:

Новости просвещения

А если точнее, то обучения для бухгалтеров: мы выпустили за месяц сразу несколько новых курсов повышения квалификации! Ловите подборку (и записывайтесь, пока на потоках еще есть места):

От бухгалтеров требуют управленку: что делать?

Пройдите повышение квалификации по теме «Управленческий учет». Получите официальное удостоверение на 120 часов. 

Научитесь всему: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрением всего в 1С. Записаться на курс можно тут.

Старт потока — 15 февраля, успейте записаться уже сейчас, программу курса смотрите здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить