Про ЭДО, переделку Налогового кодекса, пенсии и объединение года. Что вы могли пропустить в январе

Собрали топ-новостей января, которые бухгалтерам просто нельзя не прочитать.
Новые электронные документы
Итак, поехали. Сначала для всех, кто занимается грузоперевозками: ФНС утвердила формат электронных транспортных накладных. Если точнее, то теперь в электронной форме будут:
- транспортная накладная;
- сопроводительная ведомость;
- заказ-наряд.
Больше о том, как работать с ЭДО в грузоперевозках, мы рассказали тут.
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Новое в больничных
Только глухой и слепой еще не знает, что больничные с 2022 года стали электронными. Но одно дело сами больничные листки, а другое дело — как их открывать и закрывать.
Похоже, этот процесс решили довести до ума, потому что:
- сначала речь зашла о том, чтобы сделать закрытие больничного дистанционным (и в некоторых регионах это уже практикуют);
- а теперь поговаривают уже и об открытии б/л удаленно, без личных визитов в поликлинику.
Все, что нужно знать про электронные больничные в 2022 году, читайте в этой статье.
Новости налоговиков
В ФНС продолжают курс на автоматизацию всего и вся. Уже с 1 июля стартует эксперимент с единым налоговым платежом для бизнеса: записаться на него (то есть, подать заявление) можно будет уже с 1 апреля.
Еще вместе с экспертами мы выяснили, как налоговики ищут компании, с которых «есть что взять» при проверках: у них для этого есть целая балльная система.
Все подробности о том, как считают баллы — тут.
Сюрприз месяца: стало известно, что скоро снова перепишут Налоговый кодекс. Поправки коснутся практически всех налогов. Какие это будут поправки — пока тайна, покрытая мраком.
И наконец, ФНС уже разрабатывает сервис для выбора ОКВЭДов для бизнеса. Он заработает уже с 2023 года.
Внезапно про пенсии
Сначала Путин заговорил о том, что пенсии надо индексировать выше уровня инфляции, и вот уже одобрен закон, по которому в этом году пенсионеры получат не на 5,9%, а на 8,6% больше, чем в прошлом.
Таблица, как теперь пересчитают пенсии, тут.
Революционные новости
Бомба, прилетевшая к нам в самом конце января: ФСС и ПФР объединят! Уже в 2023 году. Капитально изменится и отчетность. Отменяются:
- СЗВ-М;
- СЗВ-СТАЖ;
- ДСВ-3;
- СЗВ-ТД;
- 4-ФСС.
Но это, конечно, далеко не все. Изменения планируются масштабные, в том числе в НК: для взносов установят единый тариф и единую предельную базу. Из-за этого взносы вырастут, но зато увеличатся пособия.
Подробности о том, как все это будет работать — в статье.
Про слово — не воробей
Начало года прямо порадовало нас совершенно шедевральными высказываниями чиновников — вроде«в России лучшая налоговая служба в мире, но с налогоплательщиками не повезло». И мы решили запустить новую рубрику «Цитата дня». Уверены, вы ее уже оценили. Вот первые выпуски:
- про налоговую прозрачность;
- про злых женщин в ИФНС;
- про внимательных налоговиков;
- про белую зарплату и будьте любезны;
- про не совсем небогатых;
- про волшебные зарплаты четырехдневки.
Новости просвещения
А если точнее, то обучения для бухгалтеров: мы выпустили за месяц сразу несколько новых курсов повышения квалификации! Ловите подборку (и записывайтесь, пока на потоках еще есть места):
- «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя»
- «Годовая бухгалтерская отчетность за 2021»
- «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ»
От бухгалтеров требуют управленку: что делать?
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