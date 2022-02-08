«Ночной бухгалтер». У бизнеса будут забирать имущество за долги по зарплате

Не можете нормально платить зарплату? Отключим газ. Шутка, конечно. На самом деле, за это надо забирать имущество, считает Генпрокуратура.
Что с вас взять
Если компания не платит сотрудникам зарплату, приставы сейчас могут списывать деньги с ее счета. Но в Генпрокуратуре предложили разрешить еще и забирать имущество. Дескать, имущество можно будет отправить на торги и найти деньги на выплату долгов по зарплате.
Некоторые читатели считают, что этого мало. Предлагают меры жестче — барщину, мол, отменили:
«Предприниматель или организация, использующие наемный труд без оплаты за труд и без отчисления обязательных платежей (в том числе в ПФР, ФОМС, ФСС) должны быть принуждены к прекращению деятельности. И привлечены к ответственности.»
Что скажете, коллеги? Мы вот вроде бы за защиту прав работников, да только как оно на практике будет...
Про здоровье
На удаленку переходит все больше компаний — аналитики говорят, такой показатель, как сейчас, последний раз был в мае 2020 года. И немудрено, учитывая количество болеющих всякими разными ОРВИ.
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Мем дня
Мы понимаем, что сегодня только вторник, но:
Инфляция?
Самозанятые сантехники, электрики и прочие мастера поднимают цены на свои услуги. Они вынуждены это делать из-за роста цен на инструменты и расходные материалы.
Гадание на кофейной гуще
Примерно в такую странную историю превращаются в последнее время требования налоговиков. То есть как бы они требуют уточниться, но претензии к вам, по сути, предполагаемые.
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К вечернему кофе
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