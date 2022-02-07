Революция в соцстраховании, старт четырехдневки, новые штрафы для работодателей: как прошла неделя на «Клерке»

ЕСН вернут? Как всегда, самые сумасшедшие новости прошедшей недели в нашем небольшой обзоре.

Осторожно, в тексте много аббревиатур. Слишком впечатлительных просим дальше не читать.

Объединение года

Многолетние слухи о том, что из ФСС и ПФР надо сделать один фонд, наконец-то больше не слухи.

Грядет революция: соцзащиту и Пенсионный фонд объединят с 2023 года! Будет единый Социальный фонд России (СФР, получается).

Многие уже пошутили: это ж надо было после ЕСН все разделить, чтоб теперь опять вернуть обратно!

Единый социальный налог — налог, заменявший страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Государственный фонд занятости населения и фонд обязательного медицинского страхования с 2001 по 2009 годы. Отменен с 1 января 2010 года.

Мы бы тоже посмеялись, но некогда, слишком уж много перемен грядет, во всем надо разобраться. Будет единый тариф страховых взносов, новая отчетность, грандиозные поправки в НК и кучу других кодексов и законов. Законодательно это будет и впрямь революция. В этой статье мы описали подробности.

Не опять, а снова

А налоговики тем временем активно всюду пишут про свой единый налоговый платеж (и единый налоговый счет).

Выпустили про это специальную брошюру даже. И пообещали, что платить налоги можно будет по ИНН, как по номеру телефона.

Пока ничего нового, все та же история. Просто готовят почву к тому времени, когда ЕНП станет обязательным.

Тут мы написали про эту брошюру поподробнее — подписывайтесь на «Клерк.Разборы», там все по полочкам раскладывают.

Опа!

Ловите новые штрафы — до 5 тысяч с работодателей, которые не сдадут отчет по вакансиям в центр занятости. Как именно, в какие сроки сдавать и на что ориентироваться, никто пока не знает, но вот статью, по которой оштрафуют, Роструд уже указал.

Чудеса, да и только!

Мэджик

Никто не придал особого значения внезапному возвращению Дмитрия Медведева к идее четырехдневки:

Но пока мы смеялись — мол, ну где взять такие зарплаты — в «Совкомбанке» эксперимент с такой рабочей неделей стартовал.

Подробностей известно мало, знаем только, что перевели на такой режим только часть сотрудников, причем на удаленке. Поживем-увидим, что будет дальше, конечно.

Не кашляйте

К слову об удаленке. Ковидная волна захлестывает всех подряд (и редакцию «Клерка» она не миновала тоже), так что Минтруд настоятельно рекомендует отправлять по домам максимум возможных сотрудников.

Если вы на такой режим уже перешли, но заболели — никто не имеет права заставить вас работать. Об этом высказался Роструд.

Дискуссия недели

...развернулась под интервью с известной краснодарской предпринимательницей — «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей» Яниной Рогозинской. Интервью получилось оптимистичное и яркое, почитайте сами.

Курс недели

Фокус налоговиков от однодневок и прочих неприятностей резко сместился в сторону дробления бизнеса. О том, как:

все делать законно;

защищать права каждой из компаний;

выходить победителем из споров с налоговиками

наш новый курс.

Автор — любимец читателей «Клерка», гуру в своей сфере Кирилл Соппа.

Топ постов недели

А вот что в минувшие семь дней публиковали в «Блогах компаний»: