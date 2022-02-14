«Ночной бухгалтер». Шерлок Холмс отдыхает: налоговики ловят подозрительный бизнес через Getcontact

Какая там дедукция сэра Холмса! Мытари нашли новый способ вычислять признаки подконтрольности: пользуются приложением Getcontact.

Технологичное

— А вы прямые доказательства находите?

— Нет, только косвенные.

— Красивое...

Знаменитый мем про «рыбов» получает новую вариацию из действий налоговиков. Доказательства подконтрольности одного юридического лица другому мытари ищут через Getcontact.

Это приложение, которое показывает, как ваш номер телефона записан в телефонных книгах тех, кому он известен.

Когда приложение только появилось (еще в 2016 году), оно стало с бешеной скоростью набирать популярность. С этим было связано много скандалов, в том числе по поводу утечек данных: эксперты говорили, что скачивать приложение и пользоваться им небезопасно.

Идея Getconact сама по себе довольно неоднозначная. Пару лет назад приложение разрушало отношения пар, а теперь, похоже, отношения...с контрагентами. Правда, налоговики используют данные оттуда как косвенные доказательства, т.к. среди информации нет ИНН.

Вот такое бизнесу шлют:

?

— Методы налоговых инспекторов, действительно, все больше похоже на полицейские, — комментирует Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. — Плох тот инспектор, который не хочет быть Шерлоком Холмсом! Да, действительно, указанное приложение активно используется при попытке обнаружить взаимосвязи компании / лица с другими лицами. Причем это уже не единичный случай, а реально существующая практика: не раз видела такое в регионах.

Про удобство

Очередные плюшки АУСН: ФСС будет сам узнавать, если компания или ИП на этом режиме станет работодателем, и автоматически поставит на учет.

Одна из целей АУСН — убрать налоговый учет как сущность, рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Финансовый рынок штормит все сильнее: и внешняя политика, и курс валют, и нестабильность в пандемию отражаются на ситуации. Инвесторы и предприниматели вынуждены подстраиваться — а как иначе? Но есть способ волноваться немного меньше! Для этого вооружайтесь знаниями: онлайн-вебинар по ВЭД от Ак Барс Банка поможет. Поговорим: про валютные и товарные рынки;

инструменты и стратегии хеджирования (страхования) ценовых и валютных рисков. Эксперты банка разберут ситуацию по полочкам и помогут вам меньше беспокоиться за свои финансовые активы. Узнать подробности и записаться можно здесь

Лучше поздно, чем никогда

РСВ за 2021 год бухгалтеры уже сдали, но разъяснений, как его заполнить, от налоговой не дождались. Теперь такие разъяснения бухгалтерам пообещали, но только после того, как ФНС...согласует свою позицию с Минфином.

Упс

История о том, как чиновник должен бы бороться со злом, а не примкнуть к нему (зачеркнуто) — как борец с коррупцией сел на 10 лет за коррупцию. Ну с кем не бывает.

Праздничное

По случаю Дня святого Валентина мы сделали налоговинку — отправьте своему налоговому инспектору! :)

Ваша празднично шутит редакция