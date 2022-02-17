Как оплатить дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам?

Статья 128 ТК РФ называет ситуации, когда сотрудник может получить отпуск без сохранения зарплаты. Компания обязана дать до 5 календарных дней по семейным и другим уважительным причинам, в т.ч. при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников.

В чем сложность?

Статья 128 Т говорит об отпуске за свой счет. Между тем, многие работодатели дают дополнительные льготы сотрудникам и поддерживают в важных жизненных ситуациях.

Примеры — доплата больничного до оклада, льготы молодым мамам и др. Одной из форм поддержки является оплата отпуска, о котором говорит ст. 128 ТК РФ.

Вот выдержка из правил трудового распорядка (ПВТР) в одной из компаний:

«Дополнительный оплачиваемый отпуск в три рабочих дня предоставляется в случае свадьбы, рождения детей или смерти близкого родственника. Близкими родственниками считаются супруги, родители и дети...»

Но как оформить выплату по закону, если закон говорит, что отпуск без сохранения зарплаты?

Оформление выплаты

Безусловно, работодатель вправе предоставлять сотрудникам больше льгот, чем дает ТК РФ. Но это не отменяет обязательства соблюдать соответствующие нормы закона.

Значит, надо смотреть на ст. 136 ТК РФ, а она гласит, что отпуск оплачивается не позднее, чем за 3 дня до его начала.

Эта норма является общей и исключительных случаев не предусматривает.

Значит, следуя логике закона, оплачивать отпуск в случае свадьбы, рождения ребенка или смерти родственника надо не позднее, чем за 3 дня. Нонсенс. И если в первой ситуации это еще выполнимо, то в остальных — звучит как минимум странно.

Тем не менее, придется отталкиваться от нормы закона. Если хочешь поддержать сотрудника, это необходимо и оформить правильно, иначе льгота «аукнется» самой компании.

Чтобы избежать спора с сотрудником и вопросов ГИТ из-за несвоевременной выплаты, лучше в ПВТР добавить уточняющее условие.

Звучит оно так: дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется не ранее, чем за 3 дня с даты предоставления заявления.

В таком случае работник сохраняет возможность уйти в такой отпуск, но при своевременном заявлении. При этом мы не нарушаем закон.

Если человек не имеет возможности предоставить документ, у него остается право, предусмотренное ст. 128 ТК РФ: взять 5 дней за свой счет.

А есть еще варианты?

Теоретически возможен и еще один вариант — правильно оформить перевод отпускных позднее, чем за 3 дня до начала отдыха. Чтобы снизить риски, в таком случае лучше подтвердить факт отсутствия вины компании в такой задержке с документами. Как это реализовать?

Попросите у работника объяснение, почему он с опозданием предоставил заявление о дополнительном отпуске, а затем составьте акт с описанием всей ситуации. В нем вы в том числе укажете, что не имели возможность вовремя перечислить отпускные, как того требует закон.

Хотя надо понимать, что такой подход может минимизировать риски, но не исключает их полностью. Поэтому именно вам решать, как вы оцениваете риски и как готовы действовать. Даже если вы намерены дать сотрудникам больше льгот, это, увы не значит, что у вас будет меньше рисков.