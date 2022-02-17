«Ночной бухгалтер». Самозанятые будут работать по графику, а власти будут бороться с серыми зарплатами

Зарплатам в конвертах — даешь бой! По этому случаю закон о занятости собрались полностью переписать. И зачем-то включить туда самозанятых.

Апгрейд, который мы заслужили

Минтруд готовит новую редакцию закона о занятости, куда собирается внести несколько важных пунктов.

Во-первых, там пропишут нормы работы и отдыха, а также права на больничный и пенсию самозанятых, в том числе тех, кто работает на цифровые платформы типа Яндекса.

И сразу возникает вопрос: не будет ли это противоречить доводам налоговиков, которые перечисляют среди признаков подмены трудовых отношений установленный график работы?

Во-вторых, в новой редакции закона пропишут полномочия и механизмы властей для борьбы с теневой занятостью. Впрочем, какие конкретно это будут механизмы, не совсем понятно.

В-третьих, безработным будут составлять индивидуальный план поиска работы. За невыполнение лишат пособия. И вишенка на торте: центры занятости будут оказывать безработным как бесплатные, так и платные услуги.

Это как? Будут резюме за вас составлять? Собеседования проходить?

Любопытная, в общем, получается картина. Вроде как и борьба с нелегальным бизнесом, и защита прав работников. А вот что получится по факту?

Свет в конце туннеля

Минтруд наконец рассказал работодателям, как им надо будет отчитыватья о вакансиях. Это новый вид отчета, о котором стало известно относительно недавно, но не было никаких подробностей, как его сдавать.

Странная дискуссия

Бухгалтеров-мужчин на «Клерке» почему-то посчитали маньяками. Ну не все, конечно, а некоторые читатели. Разгорелся спор, а мы сделали небольшой опрос: потыкайте кнопочки.

Про кадровый ЭДО

Про него уже говорят из каждого угла, у многих паника: что надо сделать, что подключить? Предлагаем сначала разобраться с электронными подписями: вот хорошая статья.

Зуб даю

Антон Силуанов, министр финансов, пообещал не менять ничего в НДФЛ в ближайшие годы:

Но мы-то с вами знаем, что НДФЛ — далеко не единственный налог. Какой еще простор для перемен!

Отчетные страдания

Миллион вопросов по отчетности возникает у любого бухгалтера, но в бюджетном учете это отдельная тема. Что будут проверять в бюджетной отчетности, рассказываем в статье.

А уже завтра мы поговорим, как закончить сдачу годовой отчетности и не поседеть: топовый вебинар о том, как работать с первичкой правильно и как решать сложные задачи с ней. Как избавиться от ошибок ручного ввода? Какие они бывают? Что делать, если количество первички возросло в геометрической прогрессии? Это вебинар о том, как автоматизировать процесс. Узнать подробности и записаться можно тут. Приятный бонус: на вебинаре разыграют 10 000 рублей на полезный сервис для работы с первичкой. Регистрируйтесь на розыгрыш по ссылке.

Обучение для бухгалтера

Ловите ссылочку на классный бесплатный вебинар про упрощенную систему налогообложения: разберем топ сложных вопросов уже 24 февраля. Надо только записаться.

Ваша думает, какую платную услугу заказать в центре занятости редакция