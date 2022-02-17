«Ночной бухгалтер». Самозанятые будут работать по графику, а власти будут бороться с серыми зарплатами

Зарплатам в конвертах — даешь бой! По этому случаю закон о занятости собрались полностью переписать. И зачем-то включить туда самозанятых.
Апгрейд, который мы заслужили
Минтруд готовит новую редакцию закона о занятости, куда собирается внести несколько важных пунктов.
Во-первых, там пропишут нормы работы и отдыха, а также права на больничный и пенсию самозанятых, в том числе тех, кто работает на цифровые платформы типа Яндекса.
И сразу возникает вопрос: не будет ли это противоречить доводам налоговиков, которые перечисляют среди признаков подмены трудовых отношений установленный график работы?
Во-вторых, в новой редакции закона пропишут полномочия и механизмы властей для борьбы с теневой занятостью. Впрочем, какие конкретно это будут механизмы, не совсем понятно.
В-третьих, безработным будут составлять индивидуальный план поиска работы. За невыполнение лишат пособия. И вишенка на торте: центры занятости будут оказывать безработным как бесплатные, так и платные услуги.
Это как? Будут резюме за вас составлять? Собеседования проходить?
Любопытная, в общем, получается картина. Вроде как и борьба с нелегальным бизнесом, и защита прав работников. А вот что получится по факту?
Свет в конце туннеля
Минтруд наконец рассказал работодателям, как им надо будет отчитыватья о вакансиях. Это новый вид отчета, о котором стало известно относительно недавно, но не было никаких подробностей, как его сдавать.
Странная дискуссия
Бухгалтеров-мужчин на «Клерке» почему-то посчитали маньяками. Ну не все, конечно, а некоторые читатели. Разгорелся спор, а мы сделали небольшой опрос: потыкайте кнопочки.
Про кадровый ЭДО
Про него уже говорят из каждого угла, у многих паника: что надо сделать, что подключить? Предлагаем сначала разобраться с электронными подписями: вот хорошая статья.
Зуб даю
Антон Силуанов, министр финансов, пообещал не менять ничего в НДФЛ в ближайшие годы:
Но мы-то с вами знаем, что НДФЛ — далеко не единственный налог. Какой еще простор для перемен!
Отчетные страдания
Миллион вопросов по отчетности возникает у любого бухгалтера, но в бюджетном учете это отдельная тема. Что будут проверять в бюджетной отчетности, рассказываем в статье.
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