«Ночной бухгалтер». Единый налоговый счет принесет с собой и новый отчет. Бухгалтеры в панике

В разговорах и обсуждениях единого налогового счета поставили точку: приняли закон, а вместе с тем и кинули на плечи бухгалтеров — бум! — очередную отчетность.

Ну что вам, трудно что ли

Бухгалтеры и так умудряются работать на больничном и даже из роддома, но похоже, властям этого мало.

Единый налоговый счет заработает с 2023 года, а чтобы налоговики знали, что и в каком размере вы оплатили, понадобится сдать еще и новую отчетность — специальное уведомление.

Срок его сдачи — за пять дней до срока уплаты налога или взносов.

Например, по взносам он будет 25 числа месяца, значит, уведомление надо будет подать 20го.

Законопроект о ЕНС уже приняли в первом чтении, но форму отчетности (уведомления) налоговая еще не разработала.

С новым порядком уплаты налогов есть много других тонкостей, в которых бухгалтерам только предстоит разбираться. Подробнее мы написали о них в разборе.

Разборы — это короткие практические статьи для бухгалтера по всем последним изменениям в законах. Цена на подписку просто смешная, а пользы — целый вагон.

Но вот вопрос: вроде бы, ЕНС был придуман, чтобы облегчить бизнесу жизнь. Почему же становится только сложнее?

Под новостью про новый отчет бухгалтеры, что называется, отводят душу:

«А еще говорят, что бухгалтерская профессия скоро умрет﻿. Нееее... Она не умрет. Это бухгалтеры начнут вымирать от дополнительной партии „отчетов“. СЗВ-М мы уже сдаем каждый месяц, приемы-увольнения в СЗВ-ТД в текущем порядке, теперь еще и это. А отпуск? Бухгалтер маленького предприятия в него, видимо, не попадет.»

И еще пишут:

«Господи, думала что все, сильнее ненавидеть профессию уже некуда. Ан нет, там еще куча мест. 20 лет.... Почти все последние 20 лет ни одного года не работали как в прошлом.... Доколе, кто-нибудь знает?» «Доколе государство будет терроризировать бухгалтеров?! Мне все это напоминает игру „Сапёр“. Государство старательно разбрасывает мины, а бухгалтера стараются на них не подорваться. Каждый новый год это выход на более сложный уровень.»

Немного про ЭДО

Налоговики собираются утвердить электронную форму акта выполненных работ. Там будут два файла, сейчас уже известно, что они будут в себя включать.

Кстати, про ЭДО, только в кадрах: о том, какие документы стоит цифровизировать уже сейчас, расскажут эксперты на бесплатном вебинаре уже 24 февраля: записывайтесь прямо сейчас.

Старые песни о главном

Заработала (в теории) система получения QR-кодов всеми, у кого есть антитела к коронавирусу. Правда, на практике у нашего корреспондента это сделать не получилось. Делитесь, а у вас как?

Если вы немного «вымерли»

...и работа на нынешнем месте вас не устраивает от слова совсем, читайте наши подборки вакансий с Бухджоба. Сейчас, например, там ищут бухгалтера в Первый Бит и медицинскую клинику.

Просто о сложном

Неплохой текст о том, когда бенефициар не платит НДФЛ с выплат от организации: забирайте себе в сохраненки.

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