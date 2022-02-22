«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры будут сдавать отчетность в новый социальный фонд

Страсти по объединению ФСС и ПФР даже не думают утихать: ради этого новшества придется переписать целое море законов. Часть из них будет про новую отчетность.

Куда бежать и что сдавать

Многие формы отчетности с 2023 года — то есть с момента объединения ПФР и ФСС — отменят. Вместо них надо будет сдавать новый ежемесячный отчет — до 15 числа каждого месяца.

Отчет заменит СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-ТД и 4-ФСС.

По общему правилу отчитываться нужно будет каждый месяц, но есть несколько деталей, когда периодичность может быть иной.

Идея звучит хорошо и грандиозно. Аутсорсеры даже радуются:

«Добавлю малость позитива: Вы только представьте, сколько такой суперотчет стоить будет, да еще и каждый месяц — мечта аутсорсера!»

Опасения же, конечно, в знаменитом принципе «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Не получится ли на практике очередной отчет-монстр, который станет головной болью для всех бухгалтеров?

А пока что

Подготовили новую форму 4-ФСС — она заработает с 1 квартала 2022 года. В частности, из нее исключили таблицы, содержащие данные о произведенных расходах страхователя:

Вам известно, как много сложностей возникает при вводе первичных документов в систему учета. Представьте, сколько времени вы и ваши сотрудники теряют на эту рутинную процедуру. Хотите от нее избавиться быстро и безболезненно? Участвуйте в розыгрыше Entera и получите 10 000 рублей на использование сервиса автоматического ввода первички! Это отличная возможность бесплатно протестировать сервис и все его полезные функции. Entera интегрируется в любую систему учета. Загружайте фотографии документов прямо со смартфона. Сканируйте чеки для быстрого создания авансовых отчетов. Распознавайте сразу до сотни документов. Entera может работать над распознаванием даже при выключенном компьютере. Регистрируйтесь на розыгрыш по ссылке

Сколько стоит

Бухгалтеры задумались, сколько будет стоит подсчет налогов и сдача декларации за ИП на упрощенке. Насчитали ценник от 5 тысяч рублей. А вы как думаете?

На всякий случай

Чтобы вы ничего не пропустили, мы собрали бухтоп — подборку новостей прошедшей недели, которые точно нельзя пропустить.

А еще ловите полезную статью о том, по каким признакам налоговики понимают, что сделка - фиктивная.

Ждем советики

А еще наши авторы начинают писать про инвестиции и мы хотим узнать: про что именно в этой сфере вам рассказывать? Сделали опрос: посоветуйте, что вам особенно интересно.

Ваша рисует открытку со зведочкой редакция