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Новые отчеты в центры занятости, куча плюшек на АУСН, Уголовный кодекс хотят ужесточить. Недельный бухгалтерский топ новостей

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Здоровых нервных клеток от прошедшей недели стало немного меньше, так что мы решили просто больше ничему не удивляться. Ловите дзен вместе с нами — и забирайте важные новости.

Необыкновенное чудо

Просто с новой автоматической упрощенкой и в самом деле происходит какая-то магия: законопроект доработали и включили в него целую охапку сладких плюшек для бизнеса.

Сначала стало известно, что страховые взносы для бизнеса на АУСН будут 0%, но пенсионные права работников из-за этого не пострадают.

Потом — что у ИП на этой упрощенке будет идти пенсионный стаж.

Теперь вот выяснилось, что ИП с сотрудниками не надо будет регистрироваться в ФСС, в фонде сами об этом узнают от ПФР.

А глава ФНС еще раз напомнил, что главное удобство автоматической упрощенки в том, что она убирает «налоговый учет как сущность»:

В общем, чтоб заманить бизнес на АУСН, власти, как ныне модно говорить, «с козырей зашли». Что скажете, коллеги? Перейдете на новый режим?

Госдума, кстати, законопроекты об АУСН приняла. Режим заработает с 1 июля 2022 года.

Что рассказал Минтруд

Не опять, а снова: работодателям придется отчитываться о переводе сотрудников на удаленку. Минтруд опубликовал приказ. Там бланк сведений о дистанционке выглядит так:

Наконец-то появились разъяснения по еще одному отчету в ЦЗН — о вакансиях. Минтруд ответил на вопросы, как, в какие сроки и по какой форме его сдавать.

Читатели «Клерка» выдвигают версии, как события будут развиваться дальше:

«А потом будут сравнивать данные по зарплате из вакансии с зарплатой из деклараций?»

Еще бизнес хотят обязать тестировать сотрудников на ковид, но это пока только планы Роспотребнадзора.

И наконец, революция от Минтруда: хотят переписать закон о занятости. В него включат нормы труда и отдыха для самозанятых, а еще пропишут механизмы, с помощью которых власти будут бороться с теневой занятостью.

Про своевременность

Налоговики пообещали бухгалтерам разъяснения, как надо было правильно заполнять РСВ. Да, который все уже сдали.

Новые кошмары для бухгалтеров

В Уголовный кодекс хотят добавить новые статьи — и похоже, специально для бухгалтеров и предпринимателей.

Наказание от штрафов в сотни тысяч до уголовного срока 3-7 лет можно будет получить:

  • за незаконное создание юридического лица или регистрацию в качестве ИП подставного лица;
    за хищение денежных средств при уплате налогов и сборов;

  • за фальсификацию документов бухгалтерской или налоговой отчетности.

Бухгалтеры в шоке:

«Забыли статью про стаж работы свыше 25 лет! Приговор — статус маньяка с пожизненным, без права...»

Дискуссия недели

Мы всего лишь опубликовали статью со сравнением, лучше ли для бизнеса бухгалтер на аутсорсе или в штате — а под ней уже больше 70 комментариев.

И похоже, жаркий спор еще не закончился: присоединяйтесь, если есть что сказать.

Мем недели

Вариант бухгалтерской бессонницы:

Топ постов в блогах недели

Ловите подборку:

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