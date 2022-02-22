Новые отчеты в центры занятости, куча плюшек на АУСН, Уголовный кодекс хотят ужесточить. Недельный бухгалтерский топ новостей

Здоровых нервных клеток от прошедшей недели стало немного меньше, так что мы решили просто больше ничему не удивляться. Ловите дзен вместе с нами — и забирайте важные новости.

Необыкновенное чудо

Просто с новой автоматической упрощенкой и в самом деле происходит какая-то магия: законопроект доработали и включили в него целую охапку сладких плюшек для бизнеса.

Сначала стало известно, что страховые взносы для бизнеса на АУСН будут 0%, но пенсионные права работников из-за этого не пострадают.

Потом — что у ИП на этой упрощенке будет идти пенсионный стаж.

Теперь вот выяснилось, что ИП с сотрудниками не надо будет регистрироваться в ФСС, в фонде сами об этом узнают от ПФР.

А глава ФНС еще раз напомнил, что главное удобство автоматической упрощенки в том, что она убирает «налоговый учет как сущность»:

В общем, чтоб заманить бизнес на АУСН, власти, как ныне модно говорить, «с козырей зашли». Что скажете, коллеги? Перейдете на новый режим?

Госдума, кстати, законопроекты об АУСН приняла. Режим заработает с 1 июля 2022 года.

Что рассказал Минтруд

Не опять, а снова: работодателям придется отчитываться о переводе сотрудников на удаленку. Минтруд опубликовал приказ. Там бланк сведений о дистанционке выглядит так:

Наконец-то появились разъяснения по еще одному отчету в ЦЗН — о вакансиях. Минтруд ответил на вопросы, как, в какие сроки и по какой форме его сдавать.

Читатели «Клерка» выдвигают версии, как события будут развиваться дальше:

«А потом будут сравнивать данные по зарплате из вакансии с зарплатой из деклараций?»

Еще бизнес хотят обязать тестировать сотрудников на ковид, но это пока только планы Роспотребнадзора.

И наконец, революция от Минтруда: хотят переписать закон о занятости. В него включат нормы труда и отдыха для самозанятых, а еще пропишут механизмы, с помощью которых власти будут бороться с теневой занятостью.

Про своевременность

Налоговики пообещали бухгалтерам разъяснения, как надо было правильно заполнять РСВ. Да, который все уже сдали.

Новые кошмары для бухгалтеров

В Уголовный кодекс хотят добавить новые статьи — и похоже, специально для бухгалтеров и предпринимателей.

Наказание от штрафов в сотни тысяч до уголовного срока 3-7 лет можно будет получить:

за незаконное создание юридического лица или регистрацию в качестве ИП подставного лица;

за хищение денежных средств при уплате налогов и сборов;

за фальсификацию документов бухгалтерской или налоговой отчетности.

Бухгалтеры в шоке:

«Забыли статью про стаж работы свыше 25 лет! Приговор — статус маньяка с пожизненным, без права...»

Дискуссия недели

Мы всего лишь опубликовали статью со сравнением, лучше ли для бизнеса бухгалтер на аутсорсе или в штате — а под ней уже больше 70 комментариев.

И похоже, жаркий спор еще не закончился: присоединяйтесь, если есть что сказать.

Мем недели

Вариант бухгалтерской бессонницы:

Топ постов в блогах недели

Ловите подборку: