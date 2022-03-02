«Ночной бухгалтер». Что происходит с банками и валютой прямо сейчас

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Собрали коротко все основные изменения дня. Спойлер: поток запретов не остановился, но власти хотя бы взялись за поддержку бизнеса.

Валютные горки

Такие, что похлеще аттракционов в парке: доллар и евро бьют на биржах новые рекорды, а вот курс валют на завтра:

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Евросоюз запретил вывозить в Россию банкноты евро.

Что делают банки?

Сбер уходит из Европы. Вместе с ВТБ они повышают проценты по вкладам.

Впрочем, это не все: в общей сложности, разные банки по всей стране повысили проценты по вкладам под 20%.

И конечно, куда без сюрпризов от банка России: там остановили выплату дивидендов за рубеж от российских компаний.

Конечно, происходящее не отменяет работы банков с бизнесом, она продолжается в прежнем режиме. Так что держите интересное предложение по ВЭД от банка Агророс.

Куда бежать?

IT-компании по всей стране уже ощутили на себе действие санкций, и чтобы остановить отток специалистов в этой сфере за границу, власти приняли экстренные меры поддержки (Путин уже подписал указ).

Среди мер:

Для остального бизнеса тоже готовят меры поддержки: скоро расскажем подробнее.

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А бухгалтерам что делать?

Бухгалтеры смотрят по сторонам обреченно: мало того, что никто не знает, что делать, непонятно, когда нововведения (и запреты) кончатся.

На что обратить внимание и где смотреть основные изменения, рассказала Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»:

— В последние дни в сфере ВЭД происходят огромные изменения. И бухгалтерам нужно быть очень внимательными, так как часто именно они отвечают за валютные операции и документооборот в сфере валютного контроля. Многие импортные контракты теперь не будут исполнены из-за санкций. Уже сейчас стоит задуматься, как избежать штрафов со стороны органов валютного контроля. Собрать в голове все основные изменения можно с помощью документов — указов Президента № 79 от 28.02.2022 и № 81 от 01.03.2022.

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А теперь держите мем с просторов интернета, чтобы отвлечься:

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